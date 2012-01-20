У Кличка вимагають дотримуватися мораторію на продаж ГТС

Партія «УДАР Віталія Кличка» вимагає дотримуватися мораторію на приватизацію ГТС.

Як йдеться в переданій УНІАН заяві партії, тимчасове зниження ціни на російський газ ціною втрати Україною контролю над ГТС, газорозподільними мережами та іншими критично важливими для національної безпеки галузями є неприйнятним.

«По суті, це зрада національних інтересів України. Тому партія «УДАР» застерігає всі органи влади від ухвалення рішень, які ведуть до зради національних інтересів", - йдеться у заяві партії.

“Окрім мільярдних втрат від зменшення надходжень за транзит газу, будь-яка втрата контролю України над ГТС означатиме перетворення нашої країни на придаток «Газпрому» в продажу газу Європі. Газова труба служитиме інтересам Росії, а не України.

Здача газорозподільних мереж означатиме, що російська сторона отримує доступ до постачання газу до будь-якого підприємства в Україні. Це – можливість впливати на ці підприємства, перебирати їх під контроль, маніпулюючи постачанням газу.

В «УДАРІ» наголошують, що «українці не давали владі добро на здачу інтересів. Відповідно до опитувань, лише 5% громадян готові погодитись на злиття «Нафтогазу» і «Газпрому», 3% – на продаж української ГТС Росії».

Як вважають в «УДАРі», якщо влада не згодна із чинною угодою 2009 року, її необхідно оскаржити в міжнародному суді. Але, щоб нинішню українську владу слухали в світі, вона має кардинально змінити свою поведінку всередині країни, дослухатись до вимог світового співтовариства. Зокрема, відмовитись від політичних репресій, наступу на свободи громадян, провести чесні вибори.

У цих умовах партія “УДАР Віталія Кличка” вимагає дотримуватися українського законодавства, яке не дозволяє будь-яких змін у власності та управлінні ГТС.

Партія “УДАР” пропонує провести у Києві міжнародну конференцію високого рівня з модернізації української ГТС, виконання зобов’язань України як члена Європейського енергетичного співтовариства і шляхів реалізації Брюссельської декларації 2009 року щодо залучення європейських коштів для модернізації української ГТС.