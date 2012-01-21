Януковича просять ввести в Одесі пряме президентське правління

Громадська організація «Асоціація роботодавців Півдня України» направила звернення на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про введення в Одесі прямого президентського правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова організації Юрій БОРЩЕНКО.

Ю.БОРЩЕНКО пояснив це тим, що «в Одесі процвітає корупція, місто не розвивається в соціально-економічному плані. Ситуація патова: скоро вийде так, що всі професійні чиновники сидітимуть у в'язниці й нікому буде керувати містом».

З урахуванням цього, зазначив він, «Асоціація роботодавців Півдня України» передала заяву Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, щоб він ухвалив рішення про введення президентського правління в Одесі й призначення перевиборів Одеського міського голови і депутатського корпусу».

«Також ми просимо, щоб усі кримінальні справи стосовно чиновників були доведені до кінця, й усе майно мера було арештовано, а йому заборонено виїжджати за кордон до закінчення слідства", - підкреслив лідер «Асоціації роботодавців Півдня України».

Ю.БОРЩЕНКО додав, що «ми звернулися і в Генпрокуратуру, щоб усі ті резонансні справи, які були заведені, були підняті слідчими, і їм було дано оцінку. На період розслідувань майно мера міста, його команди й ближніх соратників потрібно взяти під арешт і заборонити їм виїзд за межі України».

«Питання стоїть чітко, - сказав Ю.БОРЩЕНКО, - якщо всі перед законом рівні, то давайте дотримуватимемося законів. Усі справи потрібно доводити до кінця, а не так, щоб одного випускали, іншого затримували, а ті хто давали й передавали хабарі виходили із СІЗО...»

Це ж стосується й мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА, підсумував голова «Асоціації роботодавців Півдня України», «а то виходить: то він захворів, то він три рази поїхав у відпустку, хоча не відпрацював ще достатньо часу...»

Нагадаємо, в листопаді минулого року Окружний адміністративний суд Одеської області зобов'язав мера Одеси О.КОСТУСЄВА розглянути представлені партією «Фронт Змін» документи про реєстрацію ініціативної групи з проведення місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень мера міста. Про це 1 грудня повідомив журналістам голова фракції «Фронт змін» у Одеській міськраді Олександр ОСТАПЕНКО.

Подання позову до суду було викликане тим, уточнив він, що представниками цієї політичної сили в листопаді були передані й зареєстровані в міськраді документи для реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму, проте після закінчення терміну розгляду документів у Юридичному департаменті міськради повідомили, що «документи до них не дійшли».

За словами О.ОСТАПЕНКА, їм намагалися навіть пояснити, що документи просто загубилися. Тому 28 листопада обласна організація «Фронту змін» звернулася до Одеського окружного адміністративного суду з вимогою зобов'язати мера міста відреагувати на звернення організації про проведення референдуму щодо його відставки.

Він додав, що в тому випадку, якщо О.КОСТУСЄВ не піде у відставку добровільно, «ми продовжимо добиватися заявленої раніше мети й все-таки проведемо ініційований референдум».