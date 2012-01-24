Луценко обізвав прокурора клопом і заявив відвід

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив відвід одному із трьох представників державного обвинувачення у суді, прокурору Дмитру ЛОБАНЮ за розповсюджену ним на прес-конференції неправдиву, за його словами, інформацію стосовно обвинувачень, які висуваються екс-міністру.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Ю.ЛУЦЕНКО звернувся сьогодні до Печерського райсуду Києва на початку засідання у його справі.

«Представник держобвинувачення на прес-конференції на всю країну заявив, що всі з допитаних 83 свідки підтвердили звинувачення, які висуваються мені… Це є відвертою нахабною брехнею», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Звертаючись безпосередньо до Д.ЛОБАНЯ, екс-міністр заявив, що той виконує політичне замовлення, «є звичайним шулером, клопом, який живе за рахунок інших». Ю.ЛУЦЕНКО також назвав Д.ЛОБАНЯ «трусом, балбесом і подлецом».

При цьому він пообіцяв, незалежно від того, задовольнить чи не задовольнить суд його клопотання про відвід прокурору, що також звернеться з відповідним позовом до суду на Д.ЛОБАНЯ.

Суд пішов до нарадчої кімнаті для прийняття рішення по клопотанню.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня на прес-конференції представник державного обвинувачення Д.ЛОБАНЬ заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО навмисно зриває судові засідання.

Крім того, наголосив Д.ЛОБАНЬ, по справі Ю.ЛУЦЕНКА вже було допитано 83 свідка, і всі вони підтвердили фактичні обставини інкримінованого злочину.

Водночас, за словами представника держобвинувачення, захист навмисне спотворює громадську думку і поширює ті відомості, які були б вигідні тільки підсудному.