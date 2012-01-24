Губернатор: Дніпропетровщина знижує залежність від світових цін на метал

У Дніпропетровській області прийнято стратегію розвитку регіону, метою якої є диверсифікація економіки. Про це губернатор Дніпропетровської області Олександр ВІЛКУЛ заявив в ефірі «5 каналу».

«Стратегія була розроблена нами із залученням кращого світового консалтингу, зокрема компаній, які брали участь у розробці стратегії і для європейських країн, і для окремих штатів США. В економіці наша стратегія включає три ключові елементи. Перше, це підтримка базових галузей промисловості. Для нас це - металургія, гірничодобувний комплекс, вугілля, важке машинобудування. Насамперед, це модернізація цих галузей, їх енергоефективність та екологічна складова. Друге, це підтримка точного машинобудування, зокрема ракетно-космічної галузі. Тому що Дніпропетровськ - це космічна столиця України, і завдяки ракетно-промисловому комплексу Дніпропетровської області Україна є п'ятою країною у світі за обсягом робіт, пов'язаних з космосом. І третє, що дуже важливо - диверсифікація регіональної економіки. Ми не повинні бути надто залежними від важкої промисловості, адже це - залежність від коливань цін на зовнішньому ринку».

Губернатор наголосив, що особлива увага в області приділяється залученню інвестицій, пов'язаних з диверсифікацією економіки. Передусім йдеться про галузі, які сприяють імпортозаміщенню. Важливим кроком із залучення іноземних інвестицій, за словами О.ВІЛКУЛА, є співробітництво з європейськими регіонами.

«Наш Президент ставить перед нами завдання, щоб регіони активно працювали. Активно працювали і щодо залучення інвестицій, і з соціальних питань, і з культурних питань. Дніпропетровська область, таким чином, дістає нову можливість або новий імпульс роботи, зокрема, з європейськими регіонами. У 2012 році ми будемо проводитимемо презентацію Дніпропетровської області, насамперед, її інвестиційних можливостей, у багатьох ділових центрах Європи і світу. У квітні така презентація відбудеться в Брюсселі. До кінця червня - початку липня у Дніпропетровську буде проведено форум українських і європейських регіонів, на якому і європейські регіони, і регіони України дістануть можливість прямого контакту і прямого співробітництва», - заявив О.ВІЛКУЛ.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 2011 року Дніпропетровська область є членом Асамблеї європейських регіонів. 12-13 грудня 2011 року відбувся Форум Асамблеї європейських регіонів, у ході якого О.ВІЛКУЛ, президент Асамблеї європейських регіонів Мішель САББАН і генеральний секретар Асоціації Паскаль ГЬОРГЕН обговорили моделі співробітництва Дніпропетровської області з регіонами Європейського Союзу.