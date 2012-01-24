Проти Попова використали брудні технології в Інтернеті

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ спростовує інформацію про наявність власної сторінки у соціальній мережі Facebook.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на О.ПОПОВА.

Сторінка, підписана іменем Олександра ПОПОВА у соціальній мережі Facebook, фальшива і не має жодного стосунку до голови КМДА, підкреслюється у повідомленні.

За словами О.ПОПОВА, він регулярно стежить за повідомленнями та обговореннями у соціальних мережах, однак власної сторінки наразі не веде.

«Я маю намір відкрити свою сторінку у мережі Facebook та інших соціальних мережах, однак поки що такої не маю. Я вважаю соціальні мережі дуже прогресивним і сучасним методом спілкування. Втім, шкода що його використовують і для брудних технологій та фальшування інформації. До сторінки, підписаної моїм ім’ям, я не маю жодного відношення, і прошу киян не довіряти розміщеній там інформації», – сказав О.ПОПОВ.

Як пояснюють в КМДА, фальшива сторінка О.ПОПОВА з’явилася у мережі Facebook близько двох тижнів тому. Раніше на ній публікувалася інформація із офіційного сайту КМДА та із засобів масової інформації.