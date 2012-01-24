«Парк Київська Русь» до Євро-2012 готує кемпінги

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район Київської області) готується розмістити на своїй території європейських та вітчизняних уболівальників Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, для комфортного відпочинку і проживання гостей чемпіонату на території Парку буде організовано кемпінг та місце для розміщення караванів - будинків на колесах, що популярні серед європейців. Крім того, для вболівальників будуть влаштовані санітарно-технічна зона, пральня, медичний пункт, камери схову тощо.

На території Парку буде збільшено кількість місць харчування з європейською, українською, дієтичною і вегетаріанською кухнями. Гостям запропонують страви та напої давньослов’янської кухні, а також гриль-меню.

У «Парку Київська Русь» впевнені, що їхня територія стане повноцінною зоною гостинності, де можна жити, харчуватися, слідкувати за перебігом чемпіонату та відпочивати.

Для повноцінного дозвілля театр Парку підготував ігрові-театралізовані програми та заходи футбольної тематики. Крім того, на гостей чекатиме яскрава етнічна театрально-розважальна програма, повідомили у прес-службі.

Гості Парку зможуть спостерігати за лицарським турніром за участю клубів історичного фехтування, замовити оглядову екскурсію, відвідати музей середньовічного костюму та обладунків, передягтись у середньовічні костюми і зробити знімки на пам`ять, позмагатися на влучність у середньовічному тирі та взяти участь у майстер-класах з гончарства, ковальства, виготовлення ляльок-мотанок тощо. Окрім цього, вболівальники матимуть можливість здійснити політ на повітряній кулі.

Для зручного трансферу до «Парку Київська Русь» буде передбачено регулярний рейс.

Подробиці - на сайті «Парку Київська Русь»: www.parkkyivrus.com

*** У «Парку Київська Русь» відтворюється Стародавній Київ V-XIII століть в масштабі 1:1 на площі 10 га (загальна площа Парку становить 50 га), в розмірах його історичного центру, відомого як Дитинець (Кремль) Києва або Град Володимира. Щорічно на території «Парку Київська Русь» проходять масштабні міжнародні фестивалі, тематичні заходи та свята.