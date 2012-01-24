Кузьмін: Генпрокуратура продовжить слідство у справі Кучми

Генеральна прокуратура продовжить слідство «у справі екс-президента України Леоніда КУЧМИ». Про це в інтерв`ю Незалежному бюро новинповідомив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

За його словами, хоча постанови про порушення кримінальної справи щодо екс-президента вже немає, але слідство у цій справі продовжується, оскільки слідство було відновлено слідчим Генпрокуратури без узгодження з його безпосереднім керівником – начальником Головного слідчого управління ГПУ Р.КУЗЬМІНИМ.

«Я перебував у Брюсселі у відрядженні (виступав у справі ТИМОШЕНКО перед європарламентаріями), коли слідчим було відновлено слідство щодо Л.КУЧМИ. Тому я не знаю всіх тонкощів. Можу сказати тільки те, що згідно із законом, постанову про порушення кримінальної справи можна оскаржити тільки на стадії слідства. Коли слідство закінчено – обвинувачений починає ознайомлюватися з матеріалами справи, і оскаржити ухвалу вже не можна. Так і було. Ми справу щодо КУЧМИ закінчили, він почав з нею ознайомлюватися і оскаржив у суді законність порушення справи. До Генеральної прокуратури надійшло кілька клопотань від КУЧМИ і його адвокатів про необхідність провести додаткові слідчі дії. І розслідування було відновлено. Відновлено слідчим, у провадженні якого перебувала справа. Слідчий – процесуально самостійний суб`єкт, і погоджувати такі рішення ні з ким, зокрема зі мною, він не зобов`язаний», – пояснив Р.КУЗЬМІН.

Як повідомлялося, в цьому ж інтерв`ю Р.КУЗЬМІН звинуватив журналістів у тому, що вони сприяли закриттю кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ. "Пригадайте, що писали журналісти до цього: КУЧМА такий-сякий, винен у смерті людини, в Україні все погано, справа щодо КУЧМИ так і не порушується, всі бояться. Пам`ятаєте? І я пам`ятаю. Згадуйте далі", - сказав він.

Як відомо, кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції в 1960 р.).

13 грудня в 2011 р. Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ і скасував відповідну ухвалу Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня залишив у силі рішення Печерського суду Києва про незаконність порушення Генпрокуратурою справи щодо екс-президента Л.КУЧМИ.