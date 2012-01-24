Нардеп: бажання влади втримати ціни вдарить по селу

Повернення до ручного регулювання цін свідчить про те, що нинішня влада України не здатна ринковими методами впливати на економічні процеси у країні.

Так народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Віктор МАТЧУК прокоментував урядове рішення про відновлення Державної інспекції з контролю за цінами, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Окрім того, відновлення Державної інспекції – це черговий доказ провалу адміністративної реформи. Не встигли ліквідувати цей пережиток економіки перехідного типу у березні 2011 року, як знову його відновили на радість корумпованим чиновникам», - вважає депутат.

В.МАТЧУК застеріг – оскільки жоден нормальний бізнес не може працювати у збиток лише для того, щоб створювати для влади ілюзію стабільності, підприємці змушені будуть шукати методи, як пристосуватися до умов роботи у регуляторних лещатах.

«Повернення Державної інспекції контролю за цінами, безумовно, сприятиме зростанню корупції та хабарництва, оскільки бізнесу доведеться домовлятися про кожне підвищення цін до економічно обґрунтованого рівня з чиновниками. Окрім того, оскільки роздрібні мережі вимагатимуть зниження цін у постачальників, це призведе до того, що виробники готової продукції змушені будуть економити на рецептурі та сировині, погіршуючи якість своєї продукції та вимагаючи зниження закупівельних цін виробників», - наголосив В.МАТЧУК.

На його думку, у першу чергу, це вдарить по аграріях, оскільки більшість товарів, що підлягатимуть контролю, – це продукти харчування. Це неминуче призведе до зниження рентабельності у сільському господарстві та падіння рівня оплати праці працівників, які й так отримують найнижчі зарплати в економіці.

«З відновленням Держінспекції з контролю за цінами уряд розписався у своїй неспроможності реформувати економіку держави ринковими методами, такими як стимулювання збільшення виробництва, створення здорової конкуренції на ринку. Тим самим влада показала, що остаточно вирішила працювати із підприємцями методом адміністративного тиску та «закручування гайок», - підкреслив В.МАТЧУК.

Водночас, на його переконання, бажання влади штучно втримати ціни від зростання, як і власний рейтинг від подальшого падіння, на практиці приведе лише до протилежного результату.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Державну інспекцію з контролю над цінами. В.ЯНУКОВИЧ поклав на інспекцію функції з реалізації державної політики з контролю над цінами.

Головою Держінспекції з контролю над цінами призначено Олександра КИСЕЛЬОВА, а першим заступником голови - Миколу ПОЄДИНКА.