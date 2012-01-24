Азаров провів на зустріч із собою одну «не байдужу до дискусій»

Представника громадянського руху «Відсіч» Катерину ЧЕПУРУ пропустили на зустріч прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з громадськістю, на якій обговорюється законопроект про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ на початку зустрічі з громадськістю зазначив, що його поінформували про те, що представників руху «Відсіч» не пускають у будівлю Клубу Кабінету міністрів для участі в зустрічі.

«Привітаємо цю ініціативу. Нехай виберуть одну людину, яка зайде в зал. Вони не байдужі до цих дискусій. Тому давайте їх вислухаємо», - сказав М.АЗАРОВ.

Після цього К.ЧЕПУРУ впустили до Клубу Кабміну, і вона пройшла до зали засідань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники громадянського руху «Відсіч» провели біля приміщення уряду акцію протесту з вимогою дозволити їм взяти участь у зустрічі громадськості з прем’єр-міністром, на якій обговорюються пропозиції до законопроекту про вищу освіту.