Експерт пояснив, чому ідея Кличка може призвести до поразки опозиції

Наявність єдиного консолідованого кандидата на кожному з округів – це не просто PR-хід. Для опозиції сьогодні це необхідність, вважає директор політичних програм Інституту Горшеніна Євген КУРМАШОВ.

У коментарі УНІАН експерт висловив думку, що запропонований лідером партії «УДАР» Віталієм КЛИЧКОМ принцип визначення єдиного кандидата від опозиції на кожному мажоритарному окрузі за місяць до дня голосування може призвести до поразки більшості опозиційних кандидатів в округах на парламентських виборах 2012 року.

На думку Є.КУРМАШОВА, «ситуація, за якої в округах до останнього місяця виборів за симпатії виборців боротимуться відразу кілька опозиційних кандидатів, із яких потім буде обрано єдину кандидатуру, створює максимально сприятливий контекст виборів для діючої влади. Як мінімум, це позбавить Партію регіонів необхідності використання тактики висунення технічних кандидатів для боротьби з опозицією на рівні мажоритарних округів. Сама Партія регіонів діятиме більш технологічно – на рівні кожного мажоритарного округу від влади буде висунута одна конкретна кандидатура. Всі міжусобні війни за округи в таборі Партії регіонів закінчаться на етапі реєстрації кандидатів, і під час самих виборів всі ресурси влади в кожному окрузі працюватимуть на користь однієї конкретної людини».

За словами експерта, В.КЛИЧКО «своєю заявою фактично пропонує опозиції розгорнути міжусобну війну безпосередньо на самих виборах, створивши, по-перше, прецедент взаємного знищення опозиційними кандидатами один одного в боротьбі за особистий високий рейтинг, по-друге, обезкровлюючи опозицію на рівні кожного округу і кожного регіону ресурсно».

На думку Є.КУРМАШОВА, порядок денний виборчої кампанії на кожному конкретному мажоритарному окрузі формуватиметься під впливом загальнонаціональної, ключовим моментом якої є протистояння діючій владі та опозиції. «Тому наявність єдиного консолідованого кандидата на кожному з округів – це не просто PR-хід. Для опозиції сьогодні це необхідність. Якщо, звичайно, опозиція почала реальні, а не картинні об`єднувальні процеси, якщо має якусь спільну мету і збирається добитися перемоги хоча б в частині мажоритарних округів. Висунення на кожному окрузі єдиного опозиційного кандидата, здатного конвертувати протестні настрої в реальний результат, – це важлива і мало не єдина конкурентна перевага опозиції в нинішніх політичних умовах», - вважає Є.КУРМАШОВ.

Експерт зазначив, що йому «не зовсім зрозуміла причина таких заяв В.КЛИЧКА». «Чому В.КЛИЧКО пропонує своїм партнерам за опозиційним табором відверто дезінтеграціійні концепції – від політичної недосвідченості чи йому хтось їх уміло подає з боку – нехай в цьому розбираються в самій опозиції. В.КЛИЧКО слід було б пам`ятати, що на сьогоднішній день у опозиції залишилося не так вже багато конкурентних переваг на тлі надресурсної Партії регіонів, тому робити такі подарунки своїм політичним супротивникам зовсім необов`язково», - вважає Є.КУРМАШОВ.

Як повідомляв УНІАН, партія «УДАР Віталія Кличка» приєдналася до Угоди про спільні дії об`єднаної опозиції із застереженням: висувати кандидатів у мажоритарних округах після їхнього попереднього відбору місцевими виборцями, а не за квотним принципом.

«Партія виходить з того, що принцип балотування в мажоритарних округах «один округ – один кандидат від об`єднаної опозиції» має передбачати попередню оцінку кандидатів від опозиційних сил. Для визначення єдиного кандидата від об`єднаної опозиції в кожному окрузі проводять незалежні дослідження, які визначать рівень підтримки виборцями і рейтинг всіх кандидатів від цих сил. Результати мають бути обнародувані не пізніше, ніж за півтора місяці до дня голосування. Єдиним кандидатом, якого підтримають всі партії-учасниці Угоди, вважається той, хто має найвищу підтримку виборців. Інші кандидати знімають свої кандидатури на користь цього кандидата не пізніше, ніж за місяць до дня голосування», – говориться в заяві «УДАРу».