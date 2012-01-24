Львівські регіонали розсварилися з ОДА через китайський Новий рік

Львівські «регіонали» звинуватили керівництво Львівської облдержадміністрації у дипломатичному скандалі через неучасть 22 січня у святкуванні китайського Нового року у Львові.

У переданій УНІАН заяві фракції Партії регіонів у Львівській обласній раді зазначається, що „у Львові - справжній дипломатичний скандал». «Під час святкування Нового року за східним стилем до Львова зі столиці прибув заступник посла КНР в Україні, який на той момент виконував обов’язки посла, пан ШІА. Однак, гостей із Піднебесної на офіційному рівні ніхто із керівництва області не зустрів”, - йдеться в заяві.

Автори заяви наголошують, що візит був запланований заздалегідь і представники однієї із найпотужніших держав світу прибули до Львова у рамках відзначення пам’ятної дати – 20 річчя українсько-китайських дипломатичних відносин.

«Я шокований тим, як пройшло святкування китайського Нового року у Львові, - розповів голова фракції Партії регіонів у Львівські обласній раді Ігор ГРЕЩУК, який був присутній на цьому заході. Попри багатотисячну громаду Львова, яка була на святі, від Львівської обласної державної адміністрації не було жодного із п’яти заступників Михайла КОСТЮКА», - додав І.ГРЕЩУК.

За словами депутата, заступник посла КНР був неприємно вражений такою «гостинністю». І це при тому, що напередодні відзначення Нового року за східним стилем до Львова приїздили журналісти із центрального китайського телебачення та знімали промо-ролики про місто Львів та Львівську область. Однак із притаманною східною виваженістю заступник посла КНР в Україні пан ШІА не забув привітати українців з Днем Злуки.

«Я дуже радий, що ми разом відзначаємо ці два свята: українське і китайське. У вас свято Злуки, а у нас – Новий рік. У світі надзвичайно багато свят, але щоб на один день припадало два свята, і які разом відзначали – це рідко буває. І мені хотілося б висказати подяку організаторам за те, що вони організували це свято, за їхнє добре ставлення до китайського народу», - зазначив дипломат.

Слід зазначити, що на святкуванні китайського Нового року у Львові були присутні голова Львівської обласної організації Партії регіонів Петро ПИСАРЧУК та міський голова Львова Андрій САДОВИЙ. А організували свято – представники Міжнародної громадської організації «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» Юрій КОТИК, ГО Кай та Олексій РІЗНИК.

«Я беру участь у роботі постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності та розвитку підприємництва Львівської обласної ради, та знаю, як важко нині залучати інвесторів. Не хотілося б, аби обласні чиновники заважали налагодженню зв’язків із економічно розвинутими країнами», - зазначив І.ГРЕЩУК.

У свою чергу, прес-служба Львівської ОДА повідомила, що „щодо присутності заступників голови обласної державної адміністрації у святкових заходах з нагоди китайського Нового Року 22 січня буде проведена внутрішня перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення”.

Прес-служба Львівської обласної державної адміністрації інформує, що офіційних листів від Посольства Китайської Народної Республіки в Україні з проханням організувати зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла КНР в Україні чи заступника посла із керівництвом області до Львівської обласної державної адміністрації не надходило.

На адресу голови Львівської облдержадміністрації надійшло запрошення від Міжнародної громадської організації «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» взяти участь у святкуванні китайського Нового Року, яке відбулося у львівському Палаці Мистецтв 22 січня 2012 року.

„Однак, голова Львівської облдержадміністрації Михайло КОСТЮК у цей день перебував у Києві, де брав участь у заходах з нагоди Дня Соборності та Свободи України. Щодо присутності заступників голови обласної державної адміністрації у святкових заходах з нагоди китайського Нового Року 22 січня буде проведена внутрішня перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення”, - інформує прес-служба Львівської ОДА.