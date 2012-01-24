Адвокат: суд на Луценком завершився, далі - обвинувальний вирок

21:35, 24 січня 2012
Політика
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Сказав журналістам

Розпочате сьогодні зачитування протоколів допитів на досудовому слідстві свідків свідчить про те, що судовий процес у кримінальній справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА завершився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам під час перерви у судовому засіданні заявив адвокат екс-міністра Олексій БАГАНЕЦЬ.

«У зв’язку з рішенням суду зачитувати покази свідків, які не з’явилися до суду, вважаю, що судовий процес у справі Ю.ЛУЦЕНКА закінчився… Наскільки я розумію, далі буде просто чисто оформлення обвинувального вироку», - сказав він, зауваживши, що таким чином можна зробити висновок, що на судових засіданнях суду не потрібний ні підсудний, ні його захисники.

За його словами, в разі якщо Ю.ЛУЦЕНКУ дійсно буде винесений обвинувальний вирок, він обов’язково буде оскаржений в апеляційному і касаційному порядку.

При цьому адвокат запевнив, що сторона захисту також буде звертатися за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, до Європейського суду.

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