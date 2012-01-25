Попов оголосив війну бюрократії

16:22, 25 січня 2012
Політика
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Голова КМДА: У Києва є всі шанси стати локомотивом ефективних реформ

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов разом з киянами будуватиме «місто майбутнього». Про це він заявив під час розширеного засідання Комітету з економічних реформ при КМДА яке проходило за участю першого заступника Глави Адміністрації Президента України, виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ Ірини Акімової, повідомляє прес-служба київської влади.

«Я хочу, щоб уже цього року про Київ заговорили як про сучасне місто, яке динамічно розвивається. Я хочу, щоб Київ став «містом майбутнього», де на першому місці – інтереси киян, інтелект, нові технології та швидкий економічний розвиток», – підкреслив Олександр Попов.

За словами голови КМДА, такий підхід неможливий без викорінення бюрократичних та тіньових схем, які багато років процвітали в ешелонах київської влади. Тому Олександр Попов оголосив про початок адміністративної реформи в Києві і назвав її головним завданням міської влади.

«Я оголосив війну бюрократії, яка гальмує швидкий розвиток міста. Наслідки цього будуть відчутні уже найближчим часом. Йдеться не тільки про структурні зміни і скорочення адміністративного апарату. Від зміни місць сидіння посадовців і скорочення кількості стільців результат не міняється. Ми повинні радикально змінити всю управлінську систему. Треба зробити так, щоб не чиновники, а передусім самі кияни ухвалювали рішення з ключових питань міського життя», – наголосив керівник столичної держадміністрації.

На переконання Олександра Попова, досягти швидких змін на краще в одному місті, навіть якщо це столиця, можливо лише за умови оновлення законодавчої бази. Для розвитку потрібні значні кошти – як бюджетні, так і приватні. Залучити їх можна через покращення бізнес-клімату, підтримку київського виробника, а також залучення місцевих та іноземних інвесторів. КМДА підготувала перелік законодавчих змін, актуальних для Києва та всієї України. Олександр Попов звернувся до Ірини Акімової з проханням підтримати ці ініціативи.

Головними бюджетними пріоритетами на цей рік голова КМДА назвав соціальний захист та прискорений економічний розвиток міста. У реалізації цих завдань місто спиратиметься, серед іншого, і на застосування прогресивного світового досвіду.

«Ми досить детально вивчили досвід інфраструктури Токіо, Нью-Йорка, Парижа. Я зустрічався з мерами цих міст, і напрацював багато ідей, як перетворити Київ на дійсно прогресивну та європейську столицю. Ми спілкувалися як з потенційними інвесторами, так і з людьми, які розробляють нові технології. Вони готові допомогти нам швидко і ефективно застосувати ці технології в Києві», – сказав очільник міськадміністрації.

«Запровадження інноваційних підходів до керування містом та запобігання і протидія корупції – це головні завдання, які я ставлю перед собою в першу чергу», – підкреслив голова КМДА.

Звертаючись до присутніх учасників КЕРу Олександр Попов наголосив, що готовий підтримати усі раціональні ідеї, які сприятимуть модернізації міста.

 

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