Бондаренко засумнівалася в об'єктивності «Репортерів без кордонів»

Свобода слова в Україні еволюціонує, не оглядаючись на будь-які рейтинги. Про це заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО, коментуючи заяву міжнародної організації «Репортери без кордонів», згідно з якою Україна покращила свої позиції в рейтингу свободи слова (тільки через погіршення ситуації в інших країнах – УНІАН).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за словами О.БОНДАРЕНКО, «до таких рейтингів необхідно ставитися з великою обережністю. Коли представники якоїсь недержавної організації в черговий раз намагаються розповісти про те, як у нас йдуть справи зі свободою слова, я завжди запитую: а на підставі чого вони це роблять, чи беруть вони до уваги політичний фон, який існує в нашій країні?».

За її словами, не можна з упевненістю говорити про те, що вирізняються особливою праведністю і справедливою оцінкою щодо України. «Насправді, до них є маса питань, зокрема, з приводу методології складання подібних рейтингів», - зазначила політик.

Що стосується стану свободи слова у вітчизняних ЗМІ, то в Україні, на думку парламентарія, немає ознак утиску свободи слова і цензури в мас-медіа. На переконання О.БОНДАРЕНКО, вітчизняні ЗМІ перебувають на своєрідному еволюційному витку, переходячи від журналістики тоталітарної держави до норм друку, що існують в країнах з розвиненою демократією.

«Ми перебуваємо на етапі, коли державної цензури більше немає. Водночас свідоцтвом перехідного періоду є існування внутрішньокорпоративних конфліктів у ЗМІ: між редакціями, менеджментом і засновниками. Це елементарна хвороба зростання української журналістики. І це радує, тому що на підході - наступний етап, коли редакційні колективи працюватимуть на підставі відповідних статутів», - зазначила депутат.

На її думку, велика кількість корпоративних конфліктів, що сталися в Україні останніми роками, - показник того, що країна рухається шляхом прогресу в питаннях свободи слова і еволюції засобів масової інформації.

«Наступний етап в розвитку вітчизняної журналістики, на переконання парламентарія, - епоха відповідальних мас-медіа. «Необхідно ростити відповідального журналіста, тому що багато хто вже навчився захищати свої права, але поки що не можуть згадати про те, що існує ще й відповідальність за свою роботу. Саме вона є ознакою компетентності та професіоналізму», - наголосила О.БОНДАРЕНКО.

Довідка УНІАН. 25 січня 2012 року міжнародна організація «Репортери без кордонів» обнародувала свій щорічний Всесвітній індекс свободи слова, в якому Україна посіла 116-е місце серед 179 країн світу (у 2010 році – 131-е серед 178 країн).

Міжнародна правозахисна організація зазначає, що цей рейтинг не відображає реального стану речей в Україні, а є лише свідоцтвом загального погіршення свободи слова у світі.

«Я не задоволений цим рейтингом, який не відображає реального стану речей, і його ніяк не можна сприймати як підтвердження покращення ситуації зі свободою слова в Україні. Не можна забувати, що він є лише результатом порівняння з розвитком ситуації в інших країнах, де свобода слова погіршилась. У нинішньому рейтингу дуже багато країни, зокрема, африканських, боролися за останні місця, вони і виштовхнули Україну вгору», - заявив керівник Європейського бюро «Репортерів без кордонів» Йохан БІР.

За словами представника «Репортерів без кордонів» в Україні Оксани РОМАНЮК, впродовж минулого року ситуація у сфері свободи слова в Україні не змінилася на краще, а навпаки, погіршилась, про що свідчать об`єктивні факти, наприклад, зростання кількості фізичних нападів на журналістів (якщо в 2010 році постраждали 26 журналістів, то в 2011-му - 35), розвиток різних видів цензури і перешкод законній професійній діяльності журналістів.

"Все це не дає жодних підстав для того, щоб радіти зростанню рейтингу України порівняно з іншими країнами. Навпаки, в Україні триває розвиток поганих тенденцій: повернення цензури, високий рівень насильства і тотальна безкарність за напади на журналістів", - заявила О.РОМАНЮК.