Попов допоміг підприємцям легалізуватися

Сьогодні на сесії Київради голова КМДА Олександр Попов закликав депутатів проголосувати за рішення, необхідні для ліквідації корупційних схем та наведення порядку в питаннях розміщення і роботи тимчасових споруд – МАФів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Багато цих споруд встановлюються незаконно. Часто з порушеннями норм санітарної та іншої безпеки. Їх демонтують, а незабаром там само з’являються нові.

Олександр Попов наголосив на необхідності легалізації усіх підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу і хочуть працювати в рамках правового поля.

Голова КМДА зазначив, що незаконно встановлені кіоски будуть демонтовані, причому рішення про демонтаж повинні прийматися виключно прозоро і відкрито.

Протягом 2012 року, наголосив Голова, буде проведено громадські слухання в усіх районах міста, і з урахуванням позиції громади та експертів затверджено порядок і місце розміщення всіх видів тимчасових споруд.

Як результат, у 2013 році кіоски будуть розміщені лише там, де вони не завдають шкоди санітарному стану територій, законним інтересам киян і правилам безпеки. Підприємці отримають робочі місця і зарплати, бюджет – додаткові кошти, в тому числі на соціальні програми та благоустрій.

Щодо боротьби з корупційними схемами в галузі тимчасових споруд, Попов наголосив, що має «тверду політичну волю» зламати ці схеми і припинити розкрадання.

Під час голосування на підтримку позиції Голови КМДА під стінами Київради зібралося близько тисячі підприємців. Після того, як депутати проголосували за рішення, Олександр Попов вийшов і поспілкувався із підприємцями. Повідомлення Голови КМДА про результати голосування було зустрінуте оплесками.