Губернатор обіцяє квартири, дешевші на 30%

Дніпропетровська область перша в Україні реалізує на практиці Національний проект «Нова якість життя» - «Доступне житло».

Як повідомляє ІА «МІСТ Дніпро»,в рамках програми влітку 2012 року в експлуатацію буде здано перший об`єкт, вартість квартир в якому буде на 20-30% нижча за середньоринкову.

«У побудовані за програмою «Доступне житло» квартири, вартістю мінімум на 30% нижчу за середньоринкову, вже влітку зможуть заселитися жителі нашого регіону. Дніпропетровська область перша в Україні реалізує на практиці Національний проект Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Нова якість життя» - «Доступне житло». З грудня 2011 року почато будівництво нового мікрорайону на житловому масиві «Лівобережний-3». Перші мешканці зможуть заселитися в комфортабельні квартири вже в серпні. І роботи з будівництва будуть продовжені», - сказав голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

Квартири в новобудовах мікрорайону на житловому масиві «Лівобережний-3» будуть доступні різним верствам населення. В рамках державної програми для придбання житла можна буде оформити кредит від 0 до 10,75% річних. Крім того, молодь зможе одержати додаткову 30% компенсацію від вартості квартири.

Як відзначають в обладміністрації, зниження вартості квадратних метрів вдалося досягти за рахунок того, що за кошти регіональних бюджетів було розроблено проект мікрорайону, забудовникові було безплатно виділено 9 га земельної ділянки під забудову і підведено необхідні комунікації та мережі.

Як відзначає ІА «МІСТ Дніпро», реалізація проекту будівництва доступного житла в мікрорайоні на ж/м «Лівобережний-3» Дніпропетровська дозволить запропонувати ціну за 1 кв. м мінімум на 30% нижчу за середньоринкову - ціна не перевищуватиме 600 дол. Перший будинок на 63 квартири буде здано в експлуатацію в серпні 2012 року. За проектом в цьому мікрорайоні буде зведено 16 п`ятиповерхових будинків, тобто більш як 1 тис. квартир.