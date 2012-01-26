Луценко заявив про «катування суддів жіночої статі»

Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву у засіданні з розгляду кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до 9.10 27 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, судді чотири години зачитували протоколи досудового допиту свідків у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

Після цього головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК запитав у сторін-учасниць процесу, чи згодні вони, якщо у судовому засіданні буде оголошено перерву.

У відповідь на це Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Думаю, що наступне зачитування переходить в стадію катування суддів жіночої статі, зокрема (у складі судової колегії, крім головуючого С.ВОВКА, присутні судді Ганна МЕТУШЕВСЬКА та Оксана ЦАРЕВИЧ - УНІАН)».

З 14.00 до 18.00 у суді оголошено протоколи допитів 22-х свідків, всього протягом останніх двох засідань – 43, таким чином загальна кількість заслуханих в суді показів свідків досягла 130.

Слід зазначити, що наприкінці засідання Ю.ЛУЦЕНКО також зауважив, що слід допитати ще двох свідків із списку сторони обвинувачення – МЕЛЬНИКА і МАРЕЦЬКОГО, оскільки, за словами підсудного, завдяки «розумним діям» прокуратури вони двічі внесені до списку.