Карпачова кличе до себе на чай

Держава повинна зробити все можливе, щоб захистити людей від зимових холодів, заявляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова.

Вона зазначає, що за повідомленнями ЗМІ та офіційними даними через сильні морози на території Україні все більше громадян отримують переохолодження. Так, на Донбасі від переохолодження загинули вже 32 людини, повідомляє прес-служба українського омбудсмена.

На думку Карпачової владі слід використовувати кращий досвід роботи центрів обліку безпритульних громадян, їх тимчасового, зокрема, нічного проживання.

Вона також вважає, що необхідно передбачити надання тимчасового соціального житла сім`ям з дітьми та вагітним жінкам, які не мають постійного місця проживання.

Підтримуючи звернення міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги про створення пунктів обігріву і харчування для безпритульних громадян, омбудсмен підкреслює, що такі пункти повинні працювати в кожному місті та селі.

"Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування слід знайти можливість для безперешкодного доступу людей до теплих приміщень, аби всі страждаючі мали можливість врятуватися від морозів. Обов`язок усіх владних структур зробити все від них залежне, щоб уникнути загибелі людей", - зазначає Карпачова.

"До Уповноваженого з прав людини громадяни можуть звертатися за допомогою на телефон "гарячої лінії" 253-75-89, яка працює в цілодобовому режимі, і безпосередньо в офіс Омбудсмана України за адресою: Вул. Інститутська, 21 / 8, м Київ, 01008, де завжди можна отримати чашку гарячого чаю", - йдеться в повідомленні прес-служби українського омбудсмена.

ЛігаБізнесІнформ