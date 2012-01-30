Глава Дніпропетровської обласної організації партії «Україна Майбутнього», депутат Дніпропетровської міськради Сергій Жуков вважає, що Яценюк перед телекамерами спробував поставити Кличка другим номером. Він вважає, що така поведінка є неприпустимою при нормальних рівноправних відносинах.

Про це він заявив у рамках експертного опитування ІА «Мост-Днепр» «Чим закінчиться чергова спроба об'єднання української опозиції?».

"З об'єднання опозиційних сил вийти нічого не може, бо в кожного в цьому об'єднанні своя мета. Деякі прагнуть зайняти чільне положення серед інших опозиційних сил, а не прагнути до розвитку України. Яценюк перед телекамерами спробував поставити Кличка другим номером. У нього просто не було іншого виходу. Опускаючи Кличка, Яценюк сам піднімається. Я вважаю, що така поведінка неприпустима при нормальних рівноправних відносинах. Після ситуації 22 січня, показаної по телебаченню, і Кличко, і Яценюк втратили електоральні очки. У мене сцена підписання угоди викликала нудоту: штучні обличчя, нещирі емоції ", - сказав Жуков.

Довідка. 22 січня опозиційні партії Україні оголосили про підписання Угоди про об'єднання. Угодою передбачено об'єднання дій опозиційних сил на парламентських виборах восени 2012 року, зокрема, висування єдиного кандидата від опозиції на мажоритарних округах, відсутність взаємної критики опозиційних сил, узгоджена робота членів виборчкомів, відстеження результатів виборів. Угоду підписали Олександр Турчинов - ВО "Батьківщина", Арсеній Яценюк - "Фронт змін", Валентин Наливайченко - "Наша України", Олег Тягнибок - ВО "Свобода", Микола Катеринчук - "Європейська партія", Наталія Королевська - "УСДП", Борис Тарасюк - "Народний Рух", Віталій Кличко - "УДАР" та інші політики.