Москаль пропонує перенести КС із Києва до Жашкова

Народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ пропонує перенести Конституційний Суд України із Києва до міста Жашків Черкаської області.

Відповідний проект закону “Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» зареєстровано у Верховній Раді України.

В пояснювальній записці автор законопроекту зазначає, що у багатьох країнах Конституційний Суд розташований не у адміністративній столиці, і це обумовлено як підняттям престижу відповідних регіонів, так і підвищенням неупередженості та об‘єктивності Суду при прийнятті ним рішень.

Г.МОСКАЛЬ зауважив, що Конституційний Суд України має достатню погану «кредитну історію», оскільки багато його рішень мають дуже неоднозначний характер і критично сприймаються юридичною громадськістю та суспільством. Він наголосив, що рівень суспільної недовіри до Конституційного Суду серед громадян України є одним із найвищих у світі. Так, згідно з соціологічним опитуванням Фонду Демократичні ініціативи, у 2010 році Конституційному Судові не довіряло 42,4% населення України.

“Дійсно, автономне існування та територіальна віддаленість від Києва могла би зменшити небажаний тиск на Конституційний Суд з боку інших державних інституцій, що буде корисним для України”, - зазначає народний депутат.