Королевська: потрібні 300 голосів у парламенті

Стара бюрократія, що перебуває у владі, не здатна реалізувати кардинальні реформи, а лише ускладнює ситуацію всередині країни.

Про це заявила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі «5 каналу».

«У виконавчій владі перебувають люди з минулого століття, які абсолютно неадекватно оцінюють ситуацію. Труднощі, що переживає сьогодні Україна, - багато в чому спричинені не зовнішніми викликами та глобальними загрозами, а створені виконавчою владою всередині країни», - зазначила вона.

За словами лідера УСДП, упродовж останніх двох років нинішній режим так і не зміг суттєво змінити ситуацію в країні. «Ми чудово бачимо, що вся виконавча влада захищає інтереси представників свого клану, а народ України продовжує «орати» на кількох найбагатших людей країни. Нічого не змінюється. При цьому продовжується цілеспрямоване знищення малого та середнього бізнесу», - заявила політик.

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана: щоб кардинально змінити цю систему, Україна потребує нового парламенту та уряду, що здатні реалізувати кардинальні реформи. «Необхідне створення умов, коли ухвалені рішення виконуються. Нам потрібні 300 голосів у парламенті для зміни порядку денного країни. Вже зараз слід продемонструвати українським громадянам нову якість виконавчої влади - уряд XXI століття», - підкреслила народний депутат.

«Доручити старій бюрократії сьогодні проводити реформи - це означає продовжувати імітувати бурхливу діяльність за відсутності просування вперед», - підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.