Опозиція й ГПУ поговорили як глухий з німим?

Народні депутати з фракцій «БЮТ-Батьківщина» і «Наша Україна – Народна самооборона» заявляють, що Генеральна прокуратура не має наміру виконувати резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили журналістам у приміщенні ГПУ після закінчення зустрічі з керівництвом відомства.

Як сказав журналістам депутат від НУ-НС Володимир АР’ЄВ, «це була розмова людей, що говорять різними мовами без перекладача».

За його словами, депутати наполягали, аби Генпрокуратура дослухалась вимог резолюції ПАРЄ, у свою чергу, керівництво відомства наголошувало, що про ГПУ у резолюції не йдеться.

«Вони пропетляли між крапельками, і ми зрозуміли, що виконувати резолюцію ПАРЄ саме в цьому відомстві точно не збираються», - сказав В.АР’ЄВ.

Він зауважив, що у подальшому не бачить сенсу у проведенні подібних зустрічей.

За словами депутата, надалі опозиція шукатиме справедливість, зокрема у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, у Федеральному суді округу Колумбія Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що такий спосіб спілкування прокуратури з народними депутатами вкотре доводить, що Генеральна прокуратура не є самостійним відомством, а «всього лише гвинтик в руках Президента ЯНУКОВИЧА, який віддає їм особисті накази».

Депутат також повідомив, що питання виконання резолюції ПАРЄ порушуватиметься наступного тижня у Верховній Раді.

«Ми, безумовно, піднімемо це питання. Крім того, ми вимагатимемо переглянути проект нового Кримінально-процесуального кодексу, яким так вихвалявся ЯНУКОВИЧ, щоб ввести в оману європейську спільноту», - резюмував А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

ПАРЄ закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.

Водночас ПАРЄ закликала дозволити без попередніх умов провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і в разі необхідності – надати дозвіл на лікування незалежними медиками за межами пенітенціарного закладу.

Сьогодні, 31 січня, опозиційні народні депутати зустрілися з керівництвом Генпрокуратури. Вони вимагали від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ надати їм інформацію про дії Генпрокуратури щодо виконання резолюції ПАРЄ.

За результатами зустрічі керівник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО повідомив, що керівництво Генпрокуратури поінформувало депутатів «про законність» кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що саме керівники ГПУ відповіли народним депутатам на вимогу виконати резолюцію ПАРЄ, керівник прес-служби зазначив, що генпрокурор В.ПШОНКА наголосив, що «жодним словом у резолюції ПАРЄ не прописані слова «Генеральна прокуратура».

За його словами, щодо зміни запобіжних заходів стосовно Ю.ЛУЦЕНКА, В.ІВАЩЕНКА, а також Ю.ТИМОШЕНКО, то лише суди мають повноваження вирішувати ці питання, і тільки суди можуть ухвалювати рішення про зміну запобіжних заходів.