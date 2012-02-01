У Тимошенко розповіли, що Аваков робить за кордоном

Оголошений у розшук голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ за кордоном займається гуманітарними проектами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила керівник фракції «Батьківщина» у Харківській обласній раді, віце-президент благодійного фонду А.Авакова «Ренесанс» Людмила БЄЛОВА.

«Я знаю, що Арсен Борисович знаходиться за межами України. Я не знаю, у якій країні він знаходиться зараз. Я знаю, що він займається зараз гуманітарними проектами. Це стосується безпосередньо роботи нашого фонду «Ренесанс». Це продовження тих проектів, які були пов’язані з підготовкою та широкою демонстрацією фільму «Вірменський спадок Європи», - сказала Л.БЄЛОВА.

Вона наголосила, що А.АВАКОВ найближчим часом презентує культурологічний проект, пов’язаний із розвитком Європи.

«Усі проекти, які, я впевнена, Арсен Борисович презентує найближчим часом, вони також пов’язані з розвитком культурного спадку народів Європи, у першу чергу тих народів, які живуть на території України», - сказала Л.БЄЛОВА.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки. Прес-служба прокуратури Харківської області заявила про те, що екс-губернатора Харкова оголошено в міжнародний розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.