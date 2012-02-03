Янукович не очікував, що опозиція відмовиться переписувати Конституцію
Звинувачує у політиканстві
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає політиканством відмову опозиції від участі у роботі Конституційної асамблеї.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Мюнхені.
В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що для нього така відмова стала несподіванкою.
«Ми добре розуміємо, що це політиканство просте, звичайне політиканство. Тому що над змінами до Конституції нам треба працювати, у тому числі і в частині судоустрою», - сказав він.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, реформу в судовій сфері та у сфері кримінального судочинства не можна провести без внесення змін до Конституції, а такі зміни потрібні, якщо країна йде до встановлення європейських стандартів.
В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що в будь-якому випадку він буде рухати цей проект вперед. «Я ініціював цей процес, і безумовно, я буду в будь-якому випадку цей процес рухати вперед для того, щоб ми прийшли до практичної реалізації цих напрацювань вже в парламенті», - сказав він, додавши, що який це буде парламент – нинішній чи наступний – покаже час.
В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив на важливості того, щоб до роботи над змінами до Конституції долучалося якнайбільше фахівців, експертів, громадськості, а також політичних сил, особливо тих, що представлені у парламенті, оскільки саме вони безпосередньо вноситимуть ці зміни відповідно до Конституції.
Як повідомляв УНІАН, учасники Комітету опору диктатурі відмовляються від участі у роботі Конституційної асамблеї, створеної указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і вимагають негайного звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів.
Таке рішення було ухвалено на засіданні КОДу 31 січня.