Янукович не очікував, що опозиція відмовиться переписувати Конституцію

21:44, 03 лютого 2012
Політика
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Звинувачує у політиканстві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає політиканством відмову опозиції від участі у роботі Конституційної асамблеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Мюнхені.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що для нього така відмова стала несподіванкою.

«Ми добре розуміємо, що це політиканство просте, звичайне політиканство. Тому що над змінами до Конституції нам треба працювати, у тому числі і в частині судоустрою», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, реформу в судовій сфері та у сфері кримінального судочинства не можна провести без внесення змін до Конституції, а такі зміни потрібні, якщо країна йде до встановлення європейських стандартів.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що в будь-якому випадку він буде рухати цей проект вперед. «Я ініціював цей процес, і безумовно, я буду в будь-якому випадку цей процес рухати вперед для того, щоб ми прийшли до практичної реалізації цих напрацювань вже в парламенті», - сказав він, додавши, що який це буде парламент – нинішній чи наступний – покаже час.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив на важливості того, щоб до роботи над змінами до Конституції долучалося якнайбільше фахівців, експертів, громадськості, а також політичних сил, особливо тих, що представлені у парламенті, оскільки саме вони безпосередньо вноситимуть ці зміни відповідно до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, учасники Комітету опору диктатурі відмовляються від участі у роботі Конституційної асамблеї, створеної указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і вимагають негайного звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів.

Таке рішення було ухвалено на засіданні КОДу 31 січня.

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