Тимошенко все ще пропонує скласти єдиний список

Перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що звернення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо створення єдиного виборчого списку від опозиції “не втратило своєї актуальності”.

В інтерв’ю «Українській правді» він нагадав, що опозиційні партії домовилися, що йдуть на вибори разом, як мінімум, координуючи свої дії, свої акції, у тому числі свої передвиборчі платформи. “Далі – взаємодія і взаємодопомога між політичними силами буде відбуватись не тільки зараз та під час виборчої кампанії, але і потім, у новій Верховній Раді. Третє – висуваються єдині кандидати по всіх мажоритарних округах. Ну, і четверте, я хочу сказати, що звернення Юлії Володимирівни щодо створення єдиного списку від опозиції не втратило своєї актуальності. Консультації навколо цієї теми продовжуються”, – сказав О.ТУРЧИНОВ.

На запитання, яким може бути механізм формування такого єдиного списку, він відповів, що “якби залишились блоки, це було б значно легше зробити. Для того, щоб не було Блоку Юлії Тимошенко та ускладнити єднання опозиційних сил, правляча більшість прибрала тезу про блоки з виборчого законодавства. Коли б це було просто – об‘єднатись навколо однієї партії - то це вже було б зроблено. Але тут проблема не тільки в амбіціях”.

За його словами, необхідно мати одну програму, одну оргструктуру, один центр ухвалення рішень, одну назву.

“Натомість, кожна партія має бажання, щоб саме її знали, підтримали, щоб проводили саме свою політичну платформу. У той же час, сьогодні настільки загострилось протистояння влади та народу, що всі ці проблеми може перетягнути лише один аргумент – перемога над режимом”, – додав О.ТУРЧИНОВ.