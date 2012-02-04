Царьков: Конституція має ознаки соціалізму

Представники Комуністичної партії України не братимуть участі в роботі Конституційної асамблеї.

Про це в ефірі програми «Шустер Live» в п’ятницю заявив народний депутат від фракції КПУ Євген ЦАРЬКОВ.

За його словами, кожного свята всі українські президенти розповідали, що наша Конституція найкраща і тому зараз спроби її змінити викликають подив. Є.ЦАРЬКОВ наголосив, що в новому варіанті Конституції влада намагатиметься узаконити продаж землі. «Їм потрібно змінити цю частину і зробити землю товаром», - сказав він.

Крім того, додав він, новою редакцією хочуть ліквідувати всі соціальні гарантії – право на безкоштовну медицину, освіту тощо. «Вони хочуть Конституцію, яка мала ознаки соціалізму зробити суто капіталістичною», - сказав народний депутат. «Тобто ви також не будете брати участь в Асамблеї?», - запитав ведучий Є.ЦАРЬКОВА і він відповів: «Ні».