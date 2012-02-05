Конгресмен США не виключає погіршення відносин з Україною

Конгресмен Сполучених Штатів Америки Марсі КАПТУР вважає, що застосування принципу вибіркового правосуддя стосовно українських опозиціонерів вплине на подальші відносини між Україною та США на вищому рівні.

Як повідомляє офіційний сайт лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, про це конгресмен заявила на зустрічі з дочкою Ю.ТИМОШЕНКО Євгенією 3 лютого.

"Останні дії українського уряду є перешкодою для демократії і прав людини. Я працювала десятиліттями на зміцнення зв`язків між США і України, і це може відбитися на відносинах між Україною, США і міжнародним співтовариством", - сказала М.КАПТУР.

Як повідомляється на персональному сайті конгресмена, під час зустрічі з Є.ТИМОШЕНКО М.КАПТУР висловила стурбованість у зв`язку з ув’язненням українського екс-прем’єра та погіршенням її стану здоров`я.

"Стан здоров`я колишнього прем`єр-міністра став серйозною проблемою. Деякі західні посли були позбавлені доступу до неї, відмовляють у доступі й особистим лікарям. Екс-прем`єру повинен бути гарантований доступ до адекватної медичної допомоги", - підкреслила М.КАПТУР.

Персональний сайт конгресмена також нагадує, що відразу ж після винесення вироку Ю.ТИМОШЕНКО у так званій "газовій" справі в жовтні 2011 року М.КАПТУР внесла до Конгресу США резолюцію, яка засуджує політичну вмотивованість переслідування екс-прем’єр-міністра України. "Міжнародне співтовариство бачить в цьому судовому процесі проти колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вибіркове переслідування, розпочате з політичних причин", - цитує сайт слова конгресмена.

За даними сайту Ю.ТИМОШЕНКО, зараз конгресмени США розробляють проект резолюції щодо України, до якої вперше пропонується включити пряму вимогу про звільнення екс-прем’єр-міністра й інших політв’язнів. В одному з проектів цієї резолюції міститься визначення "політичні в’язні", яке дотепер у США на політичному рівні застосовувалось лише стосовно Білорусі.