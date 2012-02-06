В АП пояснили, чому Янукович не зустрівся з Меркель

Радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК запевняє, що основною темою переговорів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Державним секретарем США Хілларі КЛІНТОН 4 лютого у Мюнхені була енергетична безпека.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

А.ГОНЧАРУК нагадав, що основною темою переговорів під час останніх закордонних візитів В.ЯНУКОВИЧА були питання енергетичної безпеки. Він зазначив, що ця тема була домінуючою для української сторони під час саміту у Давосі і також вона мала продовження під час міжнародної конференції з безпеки, яка відбулась у Мюнхені.

А.ГОНЧАРУК зазначив, що, крім виступу В.ЯНУКОВИЧА під час конференції, він також мав дві двосторонні зустрічі: з колишнім держсекретарем США Генрі КІССІНДЖЕРОМ та нинішнім держсекретарем США Х.КЛІНТОН.

А.ГОНЧАРУК зазначив, що головним питанням для обговорення під час зустрічі з Х.КЛІНТОН була енергетична безпека. А також українська сторона поінформувала США про переговори з Росією з газових питань, також йшлося про ймовірні варіанти диверсифікації джерел постачання енергоносіїв до України через так званий «південний коридор» на виконання рішення РНБО.

Відповідаючи на уточнююче запитання, які ще теми піднімалися під час зустрічі з Х.КЛІНТОН, зокрема, чи не обговорювались подальші формати участі України у миротворчих операціях в різних країнах, А.ГОНЧАРУК знову наголосив, що в першу чергу сторони обговорили енергетичні питання, однак, крім цього, піднімався широкий спектр інших питань, до яких можна віднести і миротворчі операції.

Водночас, за словами радника Президента, детального обговорення не було, оскільки всі заходи у цій сфері відбуваються згідно з планом співпраці з США та іншими країнами, який вже затверджено раніше.

Також відповідаючи на питання журналістів, чому Президент В.ЯНУКОВИЧ не скористався можливістю участі у Давоському саміті для зустрічі з керівництвом провідних європейських держав і обговорення нагальних питань, зокрема таких як створення тристороннього газового консорціуму, А.ГОНЧАРУК зазначив, що, наприклад, прем’єр-міністра Франції Франсуа ФІЙОНА на саміті не було, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ перебувала у Давосі протягом дуже короткого часу, фактично взяла участь у відкритті саміту і поїхала відразу після цього, прем’єр-міністр Великої Британії Девід КАМЕРОН у Давосі сконцентрувався на обговоренні внутрішніх питань Європейського Союзу.

За словами А.ГОНЧАРУКА, що стосується лідерів інших держав, то якби у Президента В.ЯНУКОВИЧА був час, то такі зустрічі теоретично можна було б організувати і провести, однак, вкотре зауважив він, основна мета участі В.ЯНУКОВИЧА у Давосі – обговорення питань енергетичної безпеки – була вичерпана й без них.