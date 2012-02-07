Під час обшуків у Авакова слідчі вилучили $8 тисяч

Під час проведених 31 січня обшуків у квартирах екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА слідчі вилучили близько 8 тис. доларів готівкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління прокуратури Харківської області Олександр БАБІКОВ.

«На момент проведення обшуку АВАКОВ мав статус обвинувачуваного в кримінальній справі з нанесенням матеріальних збитків. За таких обставин орган досудового слідства повинен вжити заходів для забезпечення відшкодування завданої шкоди. Саме з цією метою були вилучені гроші, знайдені під час обшуку. Там близько 8 тисяч доларів», - сказав О.БАБІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила стосовно А.АВАКОВА кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня правоохоронці провели обшук у двох квартирах, які належать А.АВАКОВУ. Після проведених слідчих дій адвокат екс-губернатора заявив про те, що слідчі незаконно вилучили матеріальні засоби, які належать його підзахисному.