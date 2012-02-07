Путіну не подобається, що трудові мігранти за гроші РФ до мами їздять

Країни колишнього Союзу виходитимуть зі сфери впливу Росії у разі запровадження з ними візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це кандидат у президенти РФ, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав сьогодні під час зустрічі з своїми довіреними особами в Москві.

«Можна запровадити візовий режим з колишніми республіками Радянського Союзу, але тоді ми їх зовсім втратимо. Там і так сьогодні вже російська мова в чудасію. А не буде у нас вільного спілкування, будуть додаткові обмеження – ми їх втрачатимемо, тобто вони зі сфери нашого впливу виходитимуть, а це ослаблятиме нашу країну в остаточному підсумку», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, у такому разі в довгостроковій перспективі це негативно позначиться на рівні економіки, виробництва і доходів громадян. Він зазначив, що мігранти в Росії, як і в інших країнах до певної міри є істотним чинником розвитку економіки.

Він наголосив, що економіці потрібен міграційний приплив і жодна країна світу, окрім Китаю не гребуватиме міграційним припливом, а, навпаки, йде боротьба за кваліфікованих іноземних працівників.

В.ПУТІН зазначив, що головне навести порядок у сфері залучення трудових мігрантів з інших країн. За його словами, в РФ передбачається посилити покарання за порушення міграційного законодавства.

«Ось людина приїхала, порушила режим, її узяли, вислали в країну, звідки вона приїхала. У нас же немає візового режиму між нашими країнами. За державні гроші відправили, вона до мами з`їздила, поспілкувалася з родичами, назад повернулася. Знову вислали – знову повернулася. Але це річ нетерпима!», - сказав він.

«У цілому юристи провели аналіз і вважають, що за неодноразові злісні порушення, пов`язані з реєстрацією, можна запровадити й кримінальне покарання», - додав він.