Янукович хоче провести в Україні чемпіонат Європи 2015 року з баскетболу

Президент України Віктор Янукович своїм Указом доручив Уряду в місячний строк утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Організаційний комітет у двомісячний термін має розробити та затвердити план заходів на 2012-2015 роки щодо підготовки до проведення Євробаскету-2015. Про це повідомляє офіційний сайт голови держави.

Згідно з Указом Президента, план заходів повинен передбачати будівництво, реконструкцію спортивних арен та інших об`єктів у містах Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові з метою приведення їх у відповідність із вимогами ФІБА – Європа та введення їх в експлуатацію не пізніше грудня 2014 року.

Відповідно до Указу Глави держави, план заходів також повинен передбачити забезпечення фінансування будівництва, реконструкції об`єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.

Президент доручив Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській, Харківській обласним та Київській міській державним адміністраціям утворити у двомісячний строк відповідні організаційні комітети та забезпечити розроблення і затвердження регіональних планів заходів щодо підготовки та проведення в Україні Євробаскету-2015.