Томенко: ВР зазіхає на зміни державного політичного устрою

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що сьогоднішнім ухваленням законів парламент фактично розпочав процес зміни Конституції та державного політичного устрою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-спікера, таким чином М.ТОМЕНКО прокоментував прийняття Верховною Радою у першому читанні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів)", внесеного Президентом України.

"Цей законопроект остаточно перетворить Україну на одну із найсильніших авторитарних моделей президентської республіки", - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер звернув увагу на те, що цим документом вносяться зміни до шести законів України, серед яких "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про центральні органи виконавчої влади".

М.ТОМЕНКО також звернув увагу на те, що уряд фактично виводиться із системи керування місцевими адміністраціями. "По значних позиціях Президент, а точніше Адміністрація Президента, прямо здійснює управління місцевими, обласними, районними адміністраціями для виконання щорічного Послання Президента України та його указів", - констатував він.

Віце-спікер наголосив, що навіть у висновку Головного науково-експертного управління парламенту говориться про неконституційність даного законопроекту. "Після прийняття цього законопроекту, я не розумію місця парламенту і не розумію місця прем’єр-міністра та уряду. Це конституційний переворот, і ганьба, що більшість парламенту підтримала його у першому читанні", - заявив М.ТОМЕНКО.

У свою чергу народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУНС) вважає, що зміст цього законопроекту свідчить про слабкість влади. "Це прояв того, що сьогоднішній Президент і сьогоднішня влада нічого не можуть зробити", - цитує депутата його прес-служба.

"Я звертаюсь персонально до Президента України і до всієї тієї так званої більшості. Ви маєте такий обсяг повноважень, який дає можливість змінити життя в країні. Поки що ви змінюєте тільки своє власне життя. Я вимагаю, щоб парламент залишився парламентом, щоб цей парламент не "помножив на нуль" народне волевиявлення. Якщо ви віддали всі важелі управління в Адміністрацію президента, давайте закриємо тоді цю установу (парламент). Ми зекономимо тоді мільярд гривень. Але це означатиме, що тільки один ЯНУКОВИЧ керує в цій країні, а ви всі навіть не ляльки в нього, а ви всі є його рабами", - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, Верховна Рада України за підтримки 273 депутатів прийняла у першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо системи програмних документів)". Зокрема, пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими проект основних напрямів бюджетної політики та прогноз Державного бюджету України мають ґрунтуватися на щорічних посланнях Президента. При цьому повноваження Верховної Ради щодо визначення бюджетної політики вилучається. Окрім того, на щорічних посланнях Президента базуватиметься і Програма діяльності Кабінету міністрів.