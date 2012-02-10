У понеділок ФДМУ продаватиме обленерго – один з учасників конкурсу не отримав офіційного запрошення

У понеділок, 13 лютого 2012, у Фонді державного майна відбудеться 2 конкурси з продажу пакетів акцій енергокомпаній. Про це повідомляє офіційний сайт Фонду.

Конкурс з продажу 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго" розпочнеться о 9.00. До участі у ньому допущені ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" становить 167 650 тис. грн.

Конкурс з продажу 50% акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде проведено об 11.00. До участі у ньому допущені ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (м. Луганськ) та ТОВ "Енергетична Україна ТВ" (м. Київ). Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 135 млн. грн.

Конкурси транслюватимуться online на офіційному сайті ФДМУ .

У той же час ПАТ «Львівобленерго» станом на 18.00 п`ятниці, тобто на момент закінчення робочого дня й тижня, так і не отримала офіційне запрошення конкурсної комісії Фонду держмайна з продажу державного пакета акцій «Вінницяобленерго», на підставі якого компанія може бути допущена до торгів. Про це УНІАН повідомив представник «Львівобленерго» Олександр Сагура.

За його словами, «Львівобленерго» побоюється, що відсутність офіційного запрошення у компанії може стати формальним приводом для її недопуску до повторних торгів, котрі відбудуться з самого ранку в найближчий понеділок, 13 лютого. Він пояснив, що запрошення є підставою, за якою компанія-претендент реєструється до участі в торгах і стає їх повноправним учасником. "Відсутність дозволу може стати формальним приводом для такої собі фільтрації небажаних претендентів. Фонд починає роботу о 9 ранку і торги - на 9 ранку теж - без документів на руках ми фактично просто не встигнемо пробігти від входу до місця проведення конкурсу ... І значить не зможемо взяти в ньому участь... Але це нікого вже цікавити не буде, конкурс відбудеться без тих, хто "не встиг"... і начебто навіть претензій пред`явити нікому", - емоційно заявив представник "Львівобленерго".

У той же час, як повідомило УНІАН джерело, близьке до проведення конкурсу, на рівні керівництва ФДМ озвучувалася теза про те, що не всі компанії зможуть взяти участь в конкурсі. «Йшлося про те, що не всі з трьох раніше заявлених учасників будуть допущені до торгів. Однак який саме учасник залишиться за бортом, поки не відомо», - сказав співрозмовник агентства.

Отримати офіційний коментар глави ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА або когось із керівництва Фонду агентству УНІАН не вдалося. На прохання про коментар обставин організації торгів у прес-службі ФДМ повідомили, що найближчим часом Фонд оприлюднить заяву з поясненнями щодо ситуації, яка склалася навколо повторних торгів держпакету «Вінницяобленерго».

Крім того, незважаючи на заплановану online-трансляцію торгів, у понеділок журналісти УНІАН, а також інших інформаційних агентств мають намір бути присутніми біля адмінбудівлі ФДМ при проведенні торгів із продажу контрольного держпакета енергокомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому в ході аукціонних торгів повинні були визначити покупця даного пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

У зв`язку з цим ФДМУ переніс проведення конкурсу на понеділок, 13 лютого. До участі в первинному конкурсі були допущені ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("НД Енерджі Інтернейшнл Україна") та ПАТ "Львівобленерго".

Довідка. УНІАН. ФДМУ 14 грудня 2011 оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго".