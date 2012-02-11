Порошенко про сир, Путіна і протокол

Порошенко вважає, що проблему експорту українського сиру до РФ треба вирішувати після російських президентських виборів



Колишній міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що проблему експорту українського сиру до РФ треба вирішувати після російських президентських виборів. Про це він сказав в ефірі Шустер Live.



За його словами, "ми абсолютно не ту позицію займаємо, коли намагаємося когось переконати» в якості українських сирів. «На сьогоднішній день замість того, щоб намагатися домовитись про те, що грузинська «Боржомі», чи український сир, чи білоруська сметана не шкідливі, - бо це очевидно, і це всі знають і в Україні, і в Росії, - треба почекати до квітня (до завершення виборів президента РФ. - УНІАН).



П.ПОРОШЕНКО вважає, що під час виборчої кампанії в Росії з України намагаються створити «образ ворога». «Це виборча політтехнологічна стратегія. Це потрібно просто пережити"- додав він.



Коментуючи останню поїздку міністра аграрної політики Миколи ПРИСЯЖНЮКА до РФ для переговорів щодо експорту сиру, П.ПОРОШЕНКО сказав, що "нема про що міністру аграрної політики говорити в Росії". За його словами,"є відповідні керівники українського відомства, яке забезпечує фітосанітарний і ветеринарний контроль», і саме вони мали вести переговори з відповідними структурами РФ, а «правила дипломатичного протоколу передбачають, що міністр має зустрічатися з міністром", - заявив екс-міністр закордонних справ.