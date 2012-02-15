Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вимагає відновити роботу сайту «Дорожній контроль».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він заявив: «Закриття судовим рішенням сайту є грубим ударом по громадській діяльності, спрямованій на захист прав українських водіїв та громадському контролю за роботою працівників ДАІ».

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, закрито сайт громадської організації, яка своєю ефективною правозахисною діяльністю, неодноразовими викриттями випадків беззаконня, хабарництва та здирництва на дорозі змушувала працівників Державтоінспекції діяти в рамках закону і рахуватися з правами водіїв.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО розкритикував те, що рішення Деснянського районного суду Києва було прийняте у справі за позовом інспектора «Кобри» ДАІ МВС навіть без відома «Дорожнього контролю».

«Такі дії свідчить про бажання міліції просто відмахнутися від будь-яких реальних спроб громадського контролю за своєю діяльністю, замість того, щоб нормально співпрацювати з громадськими організаціями, які захищають права водіїв», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, перешкоджання діяльності «Дорожнього контролю» вказує на те, що щоденні заяви керівництва МВС про відкритість та реформування міліції за європейськими стандартами є далекими від реальності.

«Вимагаємо відновити роботу сайту «Дорожнього контролю» та припинити будь-які перешкоди правозахисній діяльності цієї організації. Ми готові надати «Дорожньому контролю» усю необхідну правову допомогу для відновлення роботи сайту», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляли ЗМІ, 14 лютого Деснянський райсуд Києва ухвалив рішення тимчасово припинити роботу сайту «Дорожній контроль». Таке рішення було ухвалене за позовом інспектора ДАІ Г.ГЕТЬМАНЦЕВА до «Дорожнього контрлю». Г.ГЕТЬМАНЦЕВ вважає, що на сайті розміщувалася «недостовірна інформація».