Дружина Луценка звертається до Януковича

Дружина та захисник екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА Ірина закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА пояснити відсутність його реакції на численні звернення про безпідставність арешту екс-міністра.

Про це вона заявила, виступаючи під час судових дебатів у Печерському суді Києва, повідомляє прес-служба партії “Народна самооборона”.

Вона нагадала, що двічі разом із адвокатами зверталася до Президента України, аби він втрутився у ситуацію із її чоловіком. Зокрема, у листах вони вказували, що «долею ЛУЦЕНКА опікуються мільйони громадян України, Європейським судом з прав людини порушена справа проти Держави Україна з підстав його незаконного затримання та арешту, порушення його права на захист. Неодноразово Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА порушувала питання про безпідставність утримання ЛУЦЕНКА під вартою та необхідність звільнення його з-під арешту. 150 народних депутатів України на підтримку Юрія ЛУЦЕНКА залишали сесійну залу Верховної Ради. Цим питанням опікується спільнота європейських країн, зокрема репрезентативний комітет української громади Франції».

“Але наші листи залишилися без відповіді, навіть без формальної відповіді”, - заявила І.ЛУЦЕНКО.

“Чи пан Президент міг би пояснити, чому ані він, ані генпрокурор не реагують на заяви українських та міжнародних організацій про відсутність підстав для арешту та продовження строків тримання під вартою Юрія ЛУЦЕНКА? Він як гарант зобов’язаний захищати право громадян на свободу та безпеку, їх право на справедливий суд. Чи перевірено інформацію, оприлюднену, наприклад, в Другому попередньому звіті Данського Гельсінського комітету з прав людини? Ким перевірено? Нагадаю, людина сидить у СІЗО протягом року за «зволікання з ознайомленням з матеріалами у справі”, - запитує Президента дружина екс-глави МВС.

За словами І.ЛУЦЕНКО, її чоловік обвинувачується в порушеннях, які вражають своєю тривіальністю. Якщо взагалі є порушеннями, адже дедалі більше свідків у суді заявляють, що не одержували злочинних вказівок від колишнього міністра та й нічого особливого не вбачають в інкримінованих йому «злочинах», підкреслила вона.

“Коли досі невідомо джерело грошей, втрачених на пишному святкуванні 60-річчя Президента в 2010 році, коли незважаючи на дане слово, тільки підібраним журналістам показано підібрану частину президентської резиденції в Межигір`ї, чи не варто було б розтлумачити ЗМІ та глядачам, в чому саме полягає провина ЛУЦЕНКА? Чим, наприклад, відрізнялося відзначення Дня міліції в 2008 та 2009 рр. від відзначення Дня прокуратури в цьому році?”, – запитує І.ЛУЦЕНКО.

“Могли би поцікавитися, чому гарант не реагує на перетворення суду на цирк. В серпні двоє потерпілих у справі ЛУЦЕНКА фактично визнали, що слідчий Генпрокуратури підказав, що мають написати в заяві на ЛУЦЕНКА. Щотижня з’являються повідомлення, що одних свідків допитували після слідства, інші кажуть, що їхні слова перекрутили слідчі. 13 грудня прокурори запропонували за відсутністю свідка В.ШЕЛУДЬКА зачитати його покази на досудовому слідстві. На заперечення захисту, що свідок уже почав свідчити у суді, а його покази суттєво різнилися від показів, які були внесені у протокол допиту на досудовому слідстві, суддя С.ВОВК волів не звертати уваги. Чи пан Президент теж воліє не звертати уваги на подібні порушення прав громадян? Шкода, що не питали гаранта. Аргумент, що «й так ясно», чому Юрія ЛУЦЕНКА вже більше року тримають під вартою, прирікає всіх ще довго перебувати в якомусь задзеркаллі, де верховенство права та незалежність суддів існують тільки на телешоу під назвою «прес-конференція Президента”, – заявила дружина екс-міністра.