Регіонал заявляє, що міністр юстиції обманює Януковича
Коновалюк про закон про паспорти
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК заявляє, що Міністерство юстиції України готує проект закону «Про документи України, які засвідчують особу, підтверджують громадянство України, дають право на виїзд з України і в`їзд до України», який «зажадає величезних бюджетних витрат і вдарить по добробуту кожної української сім`ї».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.
Зокрема, В.КОНОВАЛЮК відзначив, що неприйняття Україною в 2011 році проекту закону про біометричні паспорти призвело до того, що в лютому цього року Європейська Комісія відзначила обмежений прогрес України в ухваленні законодавства щодо захисту документів.
За словами депутата, щоб вийти з патової ситуації в безвізовому діалозі з ЄС, Міністерство юстиції України підготувало свій проект закону «Про документи України, які засвідчують особу, підтверджують громадянство України, дають право на виїзд з України і в`їзд до України».
Посилаючись на проект закону, копію якого він має в своєму розпорядженні, В.КОНОВАЛЮК заявив, що цей «сирий і суперечливий законопроект навряд чи виправить ситуацію».
За словами члена ПР, «те, що готує Мінюст впродовж восьми місяців - назвати законопроектом дуже складно. Запропонувавши Президенту ветувати парламентський закон №8507, який пройшов міжнародну експертизу і одержав високу оцінку європейських фахівців, Мін’юст мав запропонувати якісний документ. Натомість пропонують сирий і дуже спірний законопроект. Навіть поверховий аналіз деяких його положень викликає велике здивування і ставить під сумнів професіоналізм і компетенцію авторів».
За словами В.КОНОВАЛЮКА, проект, який розробляє Міністерство юстиції України, «не враховує навіть ту правову позицію, яку Мін’юст висловлював в пропозиціях Президенту України щодо парламентського закону. Це зайвий раз указує на вміння посадовців Мін’юсту пояснювати одні й ті самі норми Конституції України і законів України по-різному, з метою задоволення власних інтересів, що і призвело до обману Президента міністром юстиції».
В.КОНОВАЛЮК заявляє, що ухвалення законопроекту Мін’юсту зажадає величезних бюджетних витрат: за розрахунками Мін’юсту, до 2 млрд. грн., і вдарить по добробуту кожної української сім`ї.
«Наприклад, Мін’юст пропонує вважати паспорт громадянина України також проїзним документом - закордонним паспортом. Його видаватимуть всім без винятку, зокрема й дітям віком до 16 років. Це положення суперечить здоровому глузду і всім міжнародним нормам», - заявляє депутат. За його словами, у разі ухвалення запропонованого Мін’юстом проекту «Людям доведеться в один момент змінити свій внутрішній паспорт і закордонний паспорт».
В.КОНОВАЛЮК стверджує, що це призведе до витрат громадян, які перевищать 18 млрд. грн.
При цьому Мін’юст пропонує, за словами депутата, зобов`язати дорослих міняти паспорт кожні 10 років, а дітей – кожні 5 років. «Все це пов`язано з величезними фінансовими витратами, які ляжуть на бюджет кожної сім`ї», - попереджає В.КОНОВАЛЮК.
У прес-службі депутата також нагадують, що 10 лютого 2012 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 10036 «Про документи, що засвідчують особу, її спеціальний статус і підтверджують громадянство України», серед авторів якого - народні депутати Ірина БЕРЕЖНА, В.КОНОВАЛЮК і Володимир МОЙСИК.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті в листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною і ЄС.
3 лютого 2012 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що за півтора-два місяці Україна завершить виконання першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.
13 лютого Єврокомісія обнародувала другу доповідь щодо прогресу України в імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
У доповіді, серед іншого, ЄК відзначила обмежений прогрес України в ухваленні законодавства щодо захисту документів. “Формування законодавчого поля щодо видачі міжнародних біометричних паспортів, які прочитуються відповідним обладнанням, в повній відповідності з вищими стандартами Міжнародної організації цивільної авіації з безпечного управління ідентифікацією, не було завершено”, - наголошується в доповіді.