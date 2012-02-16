Ющенко: Янукович мав право повернути собі повноваження, урізані в 2004-му

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що нинішній глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ мав моральне право повернути собі президентські повноваження, які були урізані конституційною реформою, проведеною в розпал Помаранчевої революції.

Про це він сказав в інтерв`ю Weekly.ua.

За словами В.ЮЩЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ отримав найбільшу громадянську підтримку за всю історію незалежної України. «У нас не було іншого Президента, партія якого в парламенті мала б 182 місця», - нагадав В.ЮЩЕНКО про успіхи Партії регіонів на останніх виборах.

При цьому В.ЮЩЕНКО пояснив, що в 2004 році він пожертвував частиною повноважень, які були у Президента, заради того, щоб відвести країну від прірви громадянських протистоянь.