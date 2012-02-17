Янукович привітав Бердимухамедова з перемогою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА з перемогою на виборах глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося під час телефонної розмови глав двох держав.

В.ЯНУКОВИЧ та Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ також обговорили низку питань співпраці України та Туркменістану.

Крім того, під час розмови йшлося про майбутній візит Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА до України.

Як повідомляв УНІАН, на виборах 12 лютого за Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА проголосували більш як 97% виборців. Він перебуватиме при владі ще п`ять років. Загалом на пост Президента Туркменії претендували 8 кандидатів.

Сьогодні у Туркменії пройшла церемонія інавгурації Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА, переобраного Президентом на другий термін.