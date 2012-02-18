Янукович знайшов Єжелю посаду в своїй Адміністрації

Президент Віктор Янкович призначив Михайла Єжеля радником президента — керівником Головного управління з питань безпекової та оборонної політики адміністрації президента. Про це ZN.UA повідомило поінформоване джерело.

До цього часу ця посада в АП була вакантною.

Як повідомлялося, міністра оборони Михайла Єжеля було відправлено у відставку президентом Віктором Януковичем 8 лютого. Його посаду обійняв Дмитро Саламатін.

Видання нагадує, що діяльність Єжеля на посту міністра оборони супроводжувалася корупційними скандалами. Як повідомляло ZN.UA, екс-глава Міноборони 6 лютого опинився в центрі скандалу, коли намагався провести через Кабмін проект постанови про передачу землі під Києвом на потреби адміністрації президента, Кабінету міністрів і Міноборони.

Документом пропонувалося 60 га земель Міноборони під Києвом поділити на ділянки по 20-30 соток під будівництво котеджів. Ініціатива Єжеля не була підтримана, а міністр фінансів Валерій Хорошковський назвав виділення 60 га «розпилюванням».