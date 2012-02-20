ВР закликають захистити тих, хто качає музику і фільми для себе

Кримінальна відповідальність за некомерційне використання об`єктів авторських прав має бути скасована. Відповідні зміни потрібно внести до статті 176 Кримінального кодексу України, яка, серед іншого, передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі за порушення авторських прав.

Як повідомляє прес-центр «Форум», про це заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум»,один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ «у зв`язку з наступом іноземних корпорацій на свободу Інтернету».

За його словами, зараз кожен користувач, який качав музику, фільми, книги, є потенційним фігурантом кримінальної справи. «У даному випадку право на інтелектуальну власність вступає у глибоку суперечність з правом людей на вільний обмін інформацією, що передбачене Конституцією і Загальною декларацією прав людини. Для вирішення цієї проблеми потрібно скасувати кримінальну відповідальність за скачування фільмів, музики, книг й інших файлів фізичними особами з некомерційною метою, і внести відповідні зміни до статті 176 Кримінального кодексу України», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За словами громадського діяча, право вільного обміну інформацією зачіпає мільярди людей, тоді як право реалізації авторських прав належить ліченим людям. «Тому абсолютно неспівставні інтереси переважної більшості людей і невеликої кількості корпорацій, які хочуть збагатіти за рахунок тих, хто качає фільми і музику для власного користування», – наголосив лідер «Форуму».

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ також виступає проти можливого приєднання України до Торгової угоди з боротьби з контрафакцією (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, скорочено – ACTA), яка направлена на посилення нагляду за дотриманням авторського права в Інтернеті.

«Великі корпорації хочуть диктувати національним урядам, що треба робити, і нав`язують свою волю усьому світові всупереч інтересам більшості користувачів. У разі приєднання до цієї угоди України, на кордонах у громадян з носіїв інформації (ноутбуків, MP3-плеєрів, мобільних телефонів) вилучатиметься неліцензійне програмне забезпечення, фільми, музика, які були скачані з порушенням авторських прав», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Ми закликаємо усіх громадян і громадські організації, які розуміють небезпеку наступу транснаціонального капіталу, об`єднатися і домогтися від Верховної Ради внесення змін до статті 176 Кримінального кодексу, що дозволить уникнути переслідування рядових користувачів за скачування музики і фільмів. Також ми рішуче виступаємо проти приєднання України до Торгової угоди з боротьби з контрафакцією, яка ще більше обмежить права наших громадян», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Стаття 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав» передбачає за порушення авторського права покарання у вигляді штрафу від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 17000 грн.) або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на той же строк. Повторне порушення авторських прав або порушення авторських прав за попередньою змовою групою осіб, що спричинило матеріальний збиток у великому розмірі, караються штрафом у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 грн.) або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

5 жовтня 2011 року в Токіо США, Австралія, Канада, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Сінгапур і Південна Корея підписали Торгову угоду з боротьби з контрафакцією (ACTA). ACTA направлена на контроль за дотриманням авторського права у різних країнах світу. Серед іншого, договір дозволить працівникам митниці оглядати ноутбуки, МР3-плеєри, стільникові телефони на предмет зберігання в них файлів, пов`язаних з порушенням закону про авторське право. Також передбачається введення нових вимог до інтернет-провайдерів, що включають часткове розголошення інформації, пов`язаної з діяльністю користувача, і використання інструментів мережевої безпеки.

26 січня 2012 року в Токіо Євросоюз підписав цей документ. АСТА підписали усі країни Євросоюзу за винятком Кіпру, Естонії, Латвії, Словаччини, Німеччини і Нідерландів. У зв`язку з підписанням ACTA більш ніж у 200 європейських містах у січні–лютому 2012 року відбулися масові маніфестації протесту.

31 січня 2012 року міліція закрила найбільший український портал файлообміну EХ.ua. На цьому ресурсі всі бажаючи могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявили, що приводом для порушення кримінальної справи стало звернення, яке надійшло на адресу МВС від офіційних представників провідних світових виробників програмного забезпечення – міжнародних корпорацій «Adobe Systems Inc», «Graphisoft Inc», а також Кабінету міністрів.

Після закриття EX.UA користувачі Інтернет на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ й ін.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EХ.ua.

3 лютого веб-ресурс EX.ua частково відновив свою роботу.