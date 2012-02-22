У МОЗі божаться, що діагноз Тимошенко не розголошували

Міністерство охорони здоров’я України «підтримує та приєднується до заклику німецьких лікарів припинити фальсифікацію результатів обстеження ув’язненої Юлії ТИМОШЕНКО та безпідставні спекуляції українських ЗМІ і членів опозиції на темі щодо стану її здоров`я».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

У МОЗ наголошують на тому, що жодних результатів обстеження Ю.ТИМОШЕНКО оприлюднено не було.

«Висновки спільної міжнародної комісії, як і будь-яка інформація стосовно діагнозу пацієнтки, що є лікарською таємницею, жодним з фахівців, які входили до складу комісії, не розголошувалась ані в офіційних інформаційних повідомленнях щодо медичних оглядів Ю.ТИМОШЕНКО, ані у коментарях ЗМІ», - підкреслили в Міністерстві охорони здоров’я. Українські медики виконали усі домовленості щодо збереження конфіденційності оглядів, додали в міністерстві.

Як нагадали в МОЗ, спільна медична комісія, створена за наказом Державної пенітенціарної служби України, Міністерства охорони здоров`я України та Міністерства закордонних справ України, працювала протягом двох днів і 16 лютого завершила свою роботу.

Висновки комісії щодо стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО базуються на результатах огляду та матеріалах, наданих німецькими та канадськими лікарями, зазначається в повідомленні.

Рекомендації з терапевтичного лікування і реабілітації Ю.ТИМОШЕНКО були передані лікарями до Державної пенітенціарної служби, додали в МОЗ.

Як повідомлялося УНІАН, німецький професор Карл Макс АЙНГОЙПЛЬ, який на чолі делегації лікарів з Німеччини брав участь в обстеженні Ю.ТИМОШЕНКО, сказав, що вони не ставили екс-прем’єру точного діагнозу і не давали рекомендацій щодо лікування.

"Ми написали вручну (не на комп`ютері) тимчасовий висновок, в якому ми назвали дуже приблизний діагноз. Також щодо терапії ми написали дуже загальні напрямки", - сказав К.М.АЙНГОЙПЛЬ.

Окрім того, потрібні подальші обстеження і результати попередніх обстежень. "Ми їх ще отримаємо - українська сторона пообіцяла надати. І лише після цього ми зробимо остаточні висновки", - наголосив він.

Також К.М.АЙНГОЙПЛЬ зазначив, що "ми не можемо повністю погодитися з тим, про що я зараз дізнаюся з українських медіа». Деякі пункти цих декларацій ми з певністю будемо змушені спростовувати", - сказав він.

У свою чергу речниця берлінської клініки Charité Штефані ВІНДЕ повідомила, що німецькі лікарі, які брали участь в обстеженні Ю.ТИМОШЕНКО, не заперечують, що ситуація зі станом її здоров’я дуже серйозна.

"Пан АЙНГОЙПЛЬ чітко говорить, що пані ТИМОШЕНКО серйозно хвора. Це він підтвердив. Це він також підтвердив українським медіа. Але поза цим він не говорить нічого про конкретний діагноз, як і про інші обставини", - зазначила вона.