Кримську міліцію очолив земляк Президента

Верховна рада Криму затвердила генерал-майора міліції Михайла СЛЄПАНЬОВА на посаді начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

М.СЛЄПАНЬОВ таким чином позбувся приставки «виконуючий обов`язки», з яким він працював майже два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, за узгодження запропонованої МВС кандидатури головного міліціонера Криму проголосували 85 з 88 парламентаріїв сьогодні на пленарному засіданні. Всього в парламенті Криму 100 депутатів.

М.СЛЄПАНЬОВ обіймав посаду полковника Сергія РЄЗНІКОВА, який працював начальником кримської міліції півроку, а в грудні 2011 року очолив ГУ МВС в Одеській області.

Уродженець Слов`янська Донецької області М.СЛЄПАНЬОВ до призначення до Криму очолював управління МВС у Миколаївській області.

Крім того, парламент Криму сьогодні призначив Дмитра ТАТАРОВА головою Республіканського комітету з охорони довкілля Криму замість Євгена БУБНОВА, який подав у відставку в лютому, а головою Рескомітету з охорони культурної спадщини призначена Лариса ОПАНАСЮК замість Сергія ТУРА, котрий подав у відставку в грудні 2011 року .

Уродженець Макіївки Донецької області Д.ТАТАРОВ з травня 2010 року працював першим заступником голови Рескомприроди.

Кримчанин Л.ОПАНАСЮК з грудня 2011 очолювала Реском з охорони культурної спадщини з приставкою в.о.