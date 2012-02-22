Ветерани написали лист Кличку і Меліховій

Столичні ветерани розчаровані, що фракції «Батьківщина» і «УДАР» у Київраді не голосували за допомогу малозахищеним жителям столиці. Про це йдеться у відкритому листі київських організацій ветеранів, інвалідів, жінокВіталію Кличку як лідеру фракції «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка» та Тетяні Меліховій як главі фракції «БЮТ - Батьківщина» в Київраді.

«Звернутися до Вас з відкритим листом змусили обставини, що склалися навколо підтримки, а точніше не підтримки, вашими політичними силами вразливих категорій киян - пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, чорнобильців, малозабезпечених ... З усіх опозиційних сил в Київраді тільки Ваші сили стовідсотково не підтримали допомогу малозахищеним. Що може свідчити про одне: рішення про відмову в допомозі приймалося на рівні фракцій », - йдеться в листі.

При цьому ветерани відзначили, що зі ЗМІ почули аргументи, якими керувалися політичні сили, відмовляючись голосувати за програмою «Турбота». Зокрема, про небажання бути причетними до «подачок» з боку влади бідним киянам.

«Вибачте, але ні поважати, ні навіть погоджуватися з такими аргументами ми не можемо. Припускаємо, що, враховуючи доходи від спортивних змагань або бізнесу, 100 або 200 гривень, які отримають малозахищені кияни, здаються «подачкою». Для нас же це - невелика, але реальна допомога. Припускаємо, що Ваші політичні сили мають точку зору, яка забороняє підтримувати будь-які ініціативи, що йдуть від влади. Але вітати таке ставлення, коли мова йде про соціальну допомогу, ніяк не можемо», - відзначають вони.

«Людські чесноти не залежать від «місця сидіння», щире співчуття і добросердя не мають відпусток. Вони або є, або їх немає - так це розуміють рядові громадяни», - йдеться в листі.

«Щиро бажаємо Вашим політичним силам кращого ... І ще пам`ятати - для малозабезпечених киян допомога не має партійних кольорів, політичного присмаку чи ідеологічних застережень. Від кого б вона не надходила, вона лише допомога, маленька радість у важкому житті, яку могли б подарувати в тому числі і ви. Але не побажали », - зазначили ветерани.

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