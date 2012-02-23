Донька Тимошенко просить допомоги в ОБСЄ - не тільки заради матері

Донька екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія закликає Організацію з безпеки та співробітництва в Європі провести розслідування фактів зловживань правовою системою нинішньою українською владою.

"ОБСЄ може використати свої повноваження щодо проведення розслідувань, щоб вивчити ситуацію з правами людини в Україні і те, як постійно відбувається зловживання правовою системою нашої держави для виконання бажань ЯНУКОВИЧА", - сказала сьогодні Є.ТИМОШЕНКО під час засідання Комітету з питань демократії, прав людини та гуманітарних питань Парламентської Асамблеї ОБСЄ, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Є.ТИМОШЕНКО вважає, що світове суспільство повинно продемонструвати солідарність з тими, хто захищає демократичні цінності в Україні. "Ще не запізно для моєї мами, ще не запізно для України, але темрява згущається. Тому ми закликаємо вас продемонструвати рішучість та солідарність щодо України заради нашого спільного демократичного майбутнього та свободи в Європі", - підкреслила вона.

"Ми можемо і будемо захищати наші права та свободи. І я думаю, що є практичні кроки, щоб допомогти нам, і ви можете застосувати їх не тільки заради моєї матері, але заради усієї України, яка дивиться на вас з надією", - заявила Є.ТИМОШЕНКО.

Вона поінформувала учасників слухань про політичну ситуацію в Україні, переслідування опозиції та про стан здоров‘я і умови Ю.ТИМОШЕНКО у колонії.

"Моя мати боролася з корупцією та відстоювала демократію. За це режим кинув її у в‘язницю, руйнує її родину, але їм не зупинити її боротьбу", - наголосила Є.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у колонії порушуються елементарні права її матері, зокрема, незважаючи на сильний біль у спині, їй не надається належна медична допомога, її годинами допитують, у камері ведеться цілодобове відеоспостереження.

"Тюремники кажуть, що всі її права забезпечуються, але чому тоді їй навіть не дали можливість використати право на дзвінок. Чому вона не змогла привітати мене з днем народження?", - заявила дочка Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, побоювання відносно того, що матір можуть вбити у в‘язниці, зростають кожного дня.

Члени ПА ОБСЄ висловили стурбованість у зв‘язку з ситуацією навколо Ю.ТИМОШЕНКО та інших політв‘язнів в Україні і наголосили, що ці справи є політично-вмотивованими. На думку переважної більшості виступаючих, Ю.ТИМОШЕНКО піддається катуванню у в‘язниці.

Окрім того, у контексті майбутніх парламентських виборів в Україні йшлося про те, що лідери опозиції повинні мати право на повноцінну участь у політичному житті країни та взяти участь у виборах.

"Мета режиму ЯНУКОВИЧА: усіма методами позбавитися опозиції напередодні виборів, тримаючи її лідерів у в‘язниці. Моя мати та інші політичні в‘язні повинні бути звільнені. Вони повинні мати право взяти участь у парламентських виборах", - підкреслила Є.ТИМОШЕНКО, закликавши ОБСЄ надіслати найбільшу місію спостерігачів, щоб спостерігати за виборчим процесом.

Як відомо, 22-23 лютого Є.ТИМОШЕНКО та заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ перебувають з візитом у Відні для участі у засіданні комітету Парламентської асамблеї ОБСЄ.