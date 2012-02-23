Попов примножив ініціативу Омельченка у 70 разів

Народний депутат України, Київський міський голова з 1999-го по 2006 рік Олександр Омельченко схвалює дії нинішньої влади столиці щодо посилення соціального захисту киян.

«Мене, звичайно, тішить те, що зробив і продовжує робити Олександр Попов в соціальній сфері. Зараз місто збільшило соціальну допомогу більше ніж на чотириста мільйонів. Що це означає? Це означає, що допомогу отримають пенсіонери, інваліди, афганці, багатодітні сім`ї, багато-багато тисяч киян», – зазначив Олександр Омельченко, коментуючи ініціативи Олександра Попова щодо збільшення фінансування соціальних програм «Турбота. Назустріч киянам» і «Соціальне партнерство».

Олександр Омельченко нагадав, що програма «Турбота» була ініційована ним ще у 1996 році. «Ми вперше в Україні почали реалізацію міської програми допомоги малозабезпеченим киянам. Наскільки мені відомо, до сьогодні аналогів такої програми немає в жодному місті України. Починали з 5,8 мільйона гривень – стільки місто виділило на програму в 1996 році. У 2005-му фінансування зросло до 125,9 мільйонів гривень, тобто в 22 рази. Жодного дня, яким би важким не було економічне становище в країні, місто не припиняло допомагати малозабезпеченим. Для нас це було святе», – зазначив Олександр Омельченко.

Народний депутат висловив переконання, що програма необхідна киянам, і побажав діючому керівництву не зменшувати темпи посилення соцзахисту малозабезпечених. «Я можу побажати Олександру Павловичу тільки одне: не зменшувати темп і робити те, чого чекають від нього кияни», – зазначив Олександр Омельченко.

Нагадаємо, що з ініціативи голови КМДА Олександра Попова Київрада 16 лютого затвердила зміни до соціальних програм «Турбота. Назустріч киянам» і «Соціальне партнерство», істотно збільшивши їх фінансування. Як зазначив глава КМДА, заходи щодо створення умов для розвитку виробництва і торгівлі в місті і, як наслідок, підвищення заробітної плати збільшили суми бюджетних надходжень. Ще одним джерелом наповнення міської скарбниці стало блокування тіньових схем і боротьба з корупцією. Гроші, які раніше йшли в кишені хабарників, пішли в бюджет, що дозволило місту збільшити фінансування соціальних програм.

21 лютого Олександр Попов підписав розпорядження, згідно з яким перші 12,8 мільйона гривень будуть спрямовані на допомогу різним категоріям населення – сім`ям загиблих афганців, інвалідам, пенсіонерам тощо.

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