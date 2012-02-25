Азаров дізнався з Facebookу, що у ПР є троє депутатів-хабарників

Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ пообіцяв виключити з партії підозрюваних у хабарництві депутатів Херсонської міськради.

Про це голова ПР написав 24 лютого, традиційно відповідаючи на запитання відвідувачів його персональної сторінки, в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, херсонські журналісти поставили питання голові Партії регіонів щодо діяльності депутатів Херсонської міськради, його однопартійців, які, на думку журналістів, поводяться негідно.

"Миколо Яновичу! Доброго дня! Запитання до Вас як голови Партії регіонів: У Херсоні депутати міської ради КИЯН (спійманий на хабарі в 7 тисяч гривень), ТКАЧ (директор комунального підприємства, який вкрав з бюджету 4 млн. гривень), ШЕВЧУК (центр конвертації 300 млн. гривень), плюс він же ще й побив журналіста і був засуджений, але врятувався амністією. Всі вищезазначені персонажі безкарно продовжують працювати і ходити на сесії міської ради. Керівництво міської організації ніяк не коментує ці факти. Чи існує у Вас в партії якийсь механізм покарання по партійній лінії даних осіб? Дякуємо", - написали прем`єр-міністрові в Facebook херсонці.

М.АЗАРОВ пообіцяв розібратися в одержаній інформації.

"Ваша інформація буде передана Голові контрольної комісії Партії регіонів БІЛОБЛОЦЬКОМУ з виїздом на місце. Цю інформацію буде перевірено. І якщо вона підтвердиться, то вказаних осіб буде виключено», написав голова ПР.

Відзначимо, що всі вказані у зверненні до М.АЗАРОВА особи є депутатами Херсонської міськради від Партії регіонів. Головою Херсонської міської організації Партії регіонів є мер Херсона Володимир САЛЬДО.