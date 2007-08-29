Відбудеться чергове засідання ЦВК

Сьогодні о 17.15 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, планується, що до порядку денного буде включено низку питань щодо підготовки позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року, зокрема, про повторну реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до списку Партії Зелених України, про реєстрацію уповноважених осіб Прогресивної соціалістичної партії України у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі тощо.

Засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК. Акредитація на захід триватиме до 16.00 за телефонами: 256-81-72 і 256-82-80. Акредитація обов’язкова.