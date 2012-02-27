Прокурор думає, що вирок Луценку зробить суспільство кращим

Вирок, оголошений сьогодні Печерським районним судом м. Києва екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, підтвердив звинувачення, висунуте йому в ході досудового слідства.

Про це в коментарі журналістам по завершенню судового засідання повідомив представник державного обвинувачення, прокурор Віктор КЛИМЕНКО.

«Вирок підтвердив звинувачення, яке було пред’явлено засудженим ЛУЦЕНКУ та ПРИСТУПЛЮКУ за всіма епізодами», - сказав В.КЛИМЕНКО, додавши при цьому, що, на його переконання, в суді було повністю спростовано голослівні заяви «тих маніпуляторів громадської думки, які намагалися переконати суспільство в тому, що справа начебто розвалюється, що в ній немає доказів».

За словами прокурора, всі, хто був присутній на вироку, чули, що він обгрунтований у першу чергу тими доказами, які були здобуті під час судового слідства. «Я впевнений в тому, що сьогоднішній вирок зробить наше суспільство кращим, оскільки кожен буде розуміти, що призначення на високу державну посаду це в першу чергу особиста персональна відповідальність за свої дії і ніякі красномовні виступи не дозволять сховатися за спинами підлеглих, пояснюючи свою некомпетентність на непідготовленість до роботи, яку йому довірили. Я впевнений, що після сьогоднішнього вироку кожен керівник, який має бажання подарувати своєму підлеглому квартири чи інші матеріальні блага, за рахунок інвалідів або ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, двічі подумає перед тим, як зробити такі дії», - зазначив В.КЛИМЕНКО.

Ці слова були сприйняті прихильниками Ю.ЛУЦЕНКА вкрай негативно: вони почали вигукувати «ганьба! ганьба!» і навіть спробували кидати у В.КЛИМЕНКА сніжки та штовхнути в спину. Але він швидко сховався за вхідними дверима центрального входу в будівлю суду.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА сьогодні, 27 лютого, було засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.