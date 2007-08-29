Бродський закликає Ющенка звільнити Черновецького

Перший заступник голови Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації через земельне питання.

Про це йдеться у заяві М.БРОДСЬКОГО, переданій агентству УНІАН прес-службою Партії вільних демократів.

Зокрема, М.БРОДСЬКИЙ назвав “піаром напередодні виборів” заяву Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента про виявлені факти незаконного розподілу землі у Києві, а також заклик до столичних чиновників не порушувати земельні права громадян. Адже, підкреслив він, Партія вільних демократів неодноразово звертала увагу громадськості і Президента на «махінації із землею, які відбуваються під патронатом київської влади».

«Досить займатися популізмом! Якщо є факти (порушення земельного законодавства київською владою – УНІАН), то Генеральна прокуратура повинна довести справу ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до логічного завершення», – наполягає у своїй заяві М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня керівник Служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Віктор БЕЗКОРОВАЙНИЙ наголосив, що посадовці Київради при вирішенні земельних питань мають спекулятивний інтерес.

Зокрема, за інформацією Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України, органами прокуратури на виконання доручення глави держави проведено перевірки дотримання чинного законодавства у Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації при виділенні земель, плануванні та забудові міста. При цьому установлено непоодинокі факти відведення земельних ділянок для будівництва з порушенням вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про планування і забудову територій» та «Про основи містобудування».

Як наголосив В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ, лише цього року прокуратурою м.Києва внесено два подання Київському міському голові щодо вжиття організаційних заходів щодо усунення порушень законів з питань забезпечення державного контролю за додержанням земельного і містобудівного законодавства.